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19:22 22.03.2023

Зеленський передав меру Харкова почесний знак "Місто-герой України"

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Зеленський передав меру Харкова почесний знак "Місто-герой України"

Президент України Володимир Зеленський передав меру Харкова Ігорю Терехову почесний знак "Місто-герой України".

"Завдяки жителям цього прекрасного міста воно захищає нашу незалежність пліч-о-пліч з іншими містами нашої держави", - написав він у телеграм-каналі.

"Провели нараду щодо ситуації в Харківській області: відновлення деокупованих територій регіону, облаштування фортифікаційних споруд, відновлення інфраструктури та надання допомоги постраждалим жителям", - повідомив також Зеленський.

Водночас президент зазначив, що заслухав доповідь військового командування щодо оперативної обстановки в операційній зоні ОУВ "Харків" і обговорив із представниками енергетичної галузі питання забезпечення всіх населених пунктів області електроенергією.

Він також нагородив військовослужбовців, які відзначилися під час оборони Харківської області від агресора. "Дякую кожному з вас за перемогу, яку ви несете щодня, за ту незалежність, яку ви забезпечуєте, і за той суверенітет, який захищаєте. За те майбутнє, яке ви даруєте разом з усіма воїнами. Бережіть себе, рідних і близьких!" - написав Зеленський.

 

Теги: #герой #харків

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