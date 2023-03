Верховний суд Великої Британії відправив спір України і РФ про євробонди на $3 млрд на повний відкритий судовий розгляд, Україна вважає це перемогою

Верховний суд Великої Британії в середу оголосив рішення у справі про стягнення заборгованості України за єврооблігаціями на $3 млрд, яким відмовив компанії, що представляє інтереси РФ, у винесенні рішення в порядку спрощеного провадження, повідомляють у середу в твіттері суду.

"Велика перемога справедливості та верховенства права, Верховний суд Сполученого Королівства сьогодні дійшов висновку, що аргументи лінії захисту України щодо примусу, які ґрунтуються на фактах погроз агресії Росії, мають бути досліджені за повною процедурою під час відкритого засідання в англійському суді", - прокоментувало це рішення Міністерство фінансів України в середу.

Мінфін зазначив, що це знакове рішення, яке підтримало позицію України, ухвалили через понад сім років після того, як Росія подала позов до англійського суду.

Українське відомство нагадало, що Росія, діючи через довірену особу The Law Debenture Trust Corporation plc, намагалася переконати англійський суд винести рішення на користь Росії, застосувавши скорочену процедуру й тим самим уникаючи детального дослідження англійським судом своїх дій.

"Але, у кінцевому підсумку, Верховний суд відхилив прохання Росії та справедливо визнав те, що аргументи лінії захисту України щодо примусу є спроможними та мають бути належним чином вивчені із дослідженням всіх доказів", - наголосив Мінфін.

Початковий позов було подано 17 лютого 2016 року до Високого суду Лондону (High Court of Justice of England and Wales), який 29 березня 2017 року схвалив прискорений розгляд зазначеного позову, фактично відкинувши основні заперечення України та погодившись із наявністю у неї зобов'язань за єврооблігаціями. Своїм рішенням суд зобов'язав Україну виплатити Росії номінальну вартість євробондів на $3 млрд, суму нездійсненого купонного платежу на $75 млн, а також штрафні відсотки, нараховані в сумі $674 тис. за кожний день прострочення, і частину витрат у межах розгляду.

Однак суд відразу надав Україні право оскаржити цей вердикт, й апеляційний суд ухвалив, що суд першої інстанції має розглянути справу за повною процедурою. Під час слухань українська сторона пропонувала розглянути спір у Міжнародному суді при ООН (ICJ), однак російська сторона відмовилася від цієї пропозиції.

У Верховному суді The Law Debenture Trust Corporation plc оскаржував рішення апеляційного суду загалом і висунуту Києвом тезу про примус. Україна, здебільшого задоволена вердиктом апеляційного суду, оскаржувала низку тез із його рішення, наполягаючи на тому, що облігації під час керівництва країною Віктором Януковичем було випущено в результаті примусу, здійснюваного Росією.

Як зазначив суддя пан Блер у своєму рішенні суду першої інстанції, позиція захисту України щодо примусу "однозначно сильна", і "погрози Росії застосувати силу в 2013 році слід розглядати в контексті реального застосування сили в 2014 році". Верховний суд своїм рішенням визначив, що сильна позиція захисту має бути досліджена за повною процедурою судового розгляду. Верховний суд на цьому етапі не здійснював розгляду фактів незаконної війни Росії проти України, оскільки апеляційний розгляд "відбувався до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року", але суддя Верховного суду Лорд Карнват зазначив, що подальшу поведінку Росії неможливо ігнорувати.

"Час розсудить, чи має Росія сміливість продовжувати висувати свої вимоги у справі, наразі Росії доведеться здійснити повне розкриття інформації у справі стосовно дій направлених проти України та відповісти за свої жахливі вчинки по відношенню до України у процесі відкритого судового розгляду в англійському суді", - наголосив Мінфін.

Він додав, що тепер на Росію лягає тягар доведення суду, що погрози не вплинули на рішення України випустити єврооблігації, які надалі були використані Росією як один з інструментів зброї проти України.

"Верховний суд зазначив, що Україна досягне успіху у даній справі, якщо не буде доведено зворотного, що тиск Росії не відіграв жодної ролі в рішенні України про випуск єврооблігацій", - зазначив Мінфін.

Зі свого боку українське відомство заявило, що всі докази будуть надані суду для вивчення і під пильним наглядом світової спільноти, висловивши впевненість, що правда і справедливість на боці України.

Як повідомлялося, Верховний суд розпочав розгляд цих скарг 9-12 грудня 2019 року, але відклав ухвалення рішення. Це було пов'язане з тим, що Україна та РФ вступили в розгляд справи Pakistan International Airline Corporation у Times Travel (UK) Ltd., що стосується доктрини примусу за англійським правом, яка вже перебувала в апеляційному провадженні у Верховному суді Великої Британії та рішення за якою могло впливати на рішення щодо спору про євробонди. Вердикт за нею було винесено у серпні 2021 року, проте він безпосередньо не відповідає на питання російсько-українського спору.

"Україна залишається впевненою в позитивному результаті розв'язання справи, ініційованої як один з елементів загальної стратегії зі здійснення Росією агресії проти України, яку Росія продовжує реалізовувати і сьогодні", - зазначалося в релізі Мінфіну за підсумками слухань у листопаді 2021 року.

Позиція України полягала в тому, що випуск облігацій має бути визнано недійсним судом з огляду на те, що його було здійснено з примусу, з дослідженням дій Росії в судовому порядку за повною процедурою у відкритому судовому розгляді. Або справедливим буде зупинити судове провадження, якщо англійський суд визнає, що з процесуальних підстав суд не має можливості розглянути аргументи лінії захисту України, назвав Мінфін другий можливий результат справи.