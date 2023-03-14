Кабмін погодив звільнення голів Луганської, Одеської та Хмельницької обладміністрацій

Кабінет Міністрів погодив звільнення голів Луганської, Одеської та Хмельницької обласної державної адміністрацій.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, уряд схвалив проєкти указу президента про звільнення Сергія Гайдая з посади голови Луганської обласної військової адміністрації, Максима Марченка - з посади голови Одеської обласної державної адміністрації та Сергія Гамалія - з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації.