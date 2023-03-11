Події

12:38 11.03.2023

Окупанти обстріляли Миколаївське шосе в Херсоні, є загиблий, біля супермаркету в місті загинули троє цивільних

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Одна людина загинула, двоє дістали травм внаслідок обстрілу Херсона російськими окупантами в суботу, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Херсон знову під вогнем російської армії, є жертви. На Миколаївському шосе, за попередніми даними, осколки ворожих боєприпасів травмували двох людей. Один із постраждалих загинув на місці. Через влучання снаряда горить автомобіль", - написав Прокудін у телеграм-каналі.

За його словами, рятувальники, медики та поліцейські вже працюють на місці обстрілу.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, Херсонська облпрокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 11 березня ійська держави-агресора вкотре обстріляли Херсон.

Унаслідок влучання ворожого снаряда біля супермаркету загинули троє цивільних осіб.

Наразі кількість постраждалих уточнюється, обстріл міста триває. Також пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Теги: #херсон #жертви #обстріл

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