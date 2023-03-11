11 березня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 381 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 381 RUSSIAN AGRESSION

11 березня відзначають Всесвітній день водогону і сантехніка, а також Всесвітній день мусульманської культури, миру і діалогу.

В Україні - День землевпорядника. У Литві - День відновлення незалежності, у Таджикистані - День друку. В США – День інструментів.

Православна церква вшановує пам'ять святителя Порфирія, архієпископа Газького.

Всесвітній день водогону і сантехніка

День сантехніка - міжнародна подія, ініційована Всесвітньою радою людей цієї професії, яка проводиться щорічно 11 березня. Всесвітня рада сантехніків поставила перед собою завдання залучати різні органи, такі як Всесвітня організація охорони здоров'я для просування переваг сантехніки. У 2010 році організація ухвалила рішення запровадити Всесвітній день сантехніка, що пропагує важливість цієї професії.

Перший водогін з'явився у Стародавньому Римі в 312 року до н. е. і за довжиною дорівнював 16,5 кілометрам. Цензор Аппій Клавдій у його будівництво навіть вклав власні кошти. Громадяни були йому вдячні, оскільки раніше люди носили дощову, джерельну, річкову воду та зберігали у великих ємностях у своїх будинках.

У Києві створенням водопровідних мереж опікувався інженер Аманд Струве. Йому вдалося переконати домовласників у необхідності водогону. У 1870 році він уклав із містом контракт, відповідно до якого мав побудувати водогін і систему газового освітлення. У 1871 році Струве заснував "Київське товариство водопостачання", яке отримало монопольне право на забезпечення Києва водою. Початок будівництва відбувся 22 травня 1871 року. Менше ніж за рік звели першу чергу водогону. Її загальна довжина становила 24 кілометри, а охопила 147 будинків у центрі Києва.

Централізоване водопостачання в різних містах світу з'явилося: Нью Йорк - 1799 рік, Лондон - 1839 рік, Одеса - 1849 рік, Київ - 1872 рік, Мінськ - 1874 рік, Ялта - 1874, Херсон - 1886 рік, Пекін - 1910 рік.

День землевпорядника

Це професійне національне свято, яке щорічно випадає на другу суботу березня. У цей день вітають людей, які працюють у сфері розподілу земельних ресурсів. Уперше свято відзначали у 1999 році після підписання відповідного указу президента України Леоніда Кучми.

Всесвітній день мусульманської культури, миру і діалогу

Щорічно, від 2010 року, 11 березня щорічно відзначають Всесвітній день мусульманської культури, миру, діалогу і кіно. Це свято було створено Джаведом Мохаммедом, письменником і продюсером з Каліфорнії.

Мусульманська культура - це культура мусульманських народів, які дотримуються ортодоксальної ісламської традиції. Становлення і розвиток мусульманської культури починається із VII століття. У широкому сенсі: класична і сучасна культура всіх народів, які сповідують іслам і живуть на території його поширення.

Мусульманська культура увібрала в себе культурні пласти багатьох народів, тому що, по-перше, за своїми історичними витоками культура халіфату виросла на ґрунті домусульманських культур і цивілізацій Сходу (єгипетської, вавилонської, сирійської, іранської, аравійської та індійської) і Заходу (елліністичної). По-друге, в її створенні брали участь не лише прихильники ісламу: великий внесок зробили також іудеї, християни, а також буддисти.

Іслам наклав істотний відбиток на загальний вигляд культури багатьох країн Азії та Африки. Цьому сприяли: широке розповсюдження в азійсько-африканському регіоні арабської мови та арабської писемності; санкціонування і регламентація шаріатом різних сторін суспільного життя мусульман. Водночас місцеві культурні традиції не припинили свого існування, розвиваючись часто в нових ісламських за формою і національних за змістом напрямах.

День інструментів

Свій початок бере у США. Традиційно цього дня американці відвідують гаражі, сараї, комори, підвали, щоб упорядкувати улюблені інструменти. Також цього дня купують нові інструменти.

11 березня також увійшло в історію завдяки наступним подіям:

У 105 році в Китаї з волокон бамбука отримали папір, у 1702 - випустили першу англомовну щоденну газету The Daily Courant, у 1811 - у Нотингемі повстли лудити - противники машин, а в 1878 - Французькій Академії було продемонстровано фонограф. Винахід оголосили шарлатанством.

Ще цього дня:

1921 - Уряд УРСР ухвалив постанову про викуп у населення культурних цінностей для передачі державним музеям;

1921 - Марія Текська, дружина короля Великої Британії, стала першою жінкою, яка отримала почесний докторський ступінь Оксфордського університету;

1931 - У СРСР заборонили продавати і ввозити Біблію;

1941 - Закон про ленд-ліз, підписаний президентом Ф. Д. Рузвельтом, передбачав передання союзникам у Другій світовій війні боєприпасів, техніки, продовольства і стратегічної сировини на частково безоплатній основі;

1985 - На пленумі ЦК КПРС Михайла Горбачова обрали Генеральним секретарем ЦК КПРС;

1988 - Англійський банк замінив паперові фунти на металеві;

1990 - На своєму першому засіданні новообрана Верховна Рада Литовської РСР ухвалила Акт про відновлення незалежності Литви;

1997 - Україна і Молдова проголосили створення Митного союзу;

2004 - Терористичний акт на залізничному вокзалі в Мадриді забрав життя 200 людей;

2010 - В Австралії скасували смертну кару;

2011 - Стався землетрус біля північно-східного узбережжя Японії магнітудою близько 9 балів. Руйнівне цунамі спричинило радіаційну аварію на АЕС Фукусіма-1;

2020 - Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила, що спалах хвороби, спричиненої коронавірусом нового типу (COVID-19), є пандемією.

Церковний календар

Православна церква вшановує пам'ять святителя Порфирія, архієпископа Газького, який жив у п'ятому столітті. Наші предки називали його Порфирієм пізнім.

Іменини: Порфирій, Севастіан, Сергій, Микола, Анна, Петро, Іван.