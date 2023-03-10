Фінляндія виділила Україні додаткові 29 млн євро на гуманітарну допомогу

Уряд Фінляндії виділив Україні допомогу на загальну суму в 29 млн євро у вигляді гуманітарної допомоги та підтримки співробітництва з метою розвитку, повідомляє Міністерство закордонних справ Фінляндії.

"Агресивна війна Росії проти України, яка триває понад рік, завдала величезних руйнувань і страждань. За оцінкою ООН, гуманітарної допомоги потребують 17,6 млн осіб - майже половина населення країни. Щоб полегшити людські страждання і зміцнити країну в розпал війни, Фінляндія виділяє Україні 15 млн євро на гуманітарну допомогу і 14 млн євро - на підтримку співробітництва з метою розвитку", - повідомляє пресслужба міністерства.

Зазначається, що кошти виділено в рамках відповіді на запит України на підтримку в забезпеченні нагальних і довгострокових потреб у галузі освіти, довкілля та радіаційної безпеки.

"Ми не повинні ставати байдужими до війни. У розпал кризи люди мають отримувати їжу, прихисток і ліки, а діти - ходити до школи. Водночас ми повинні підтримувати Україну, щоб вона теж могла оговтатися від війни", - заявив міністр співробітництва та зовнішньої торгівлі Фінляндії Вілле Скіннарі.