Окупанти не мають механізованих сил для просування за Бахмут – ISW

Російські окупаційні сили не мають можливості використати гіпотетичне захоплення м.Бахмут Донецької області для отримання оперативного ефекту, коментують в Інституті вивчення війни (ISW) заяву президента України Володимира Зеленського за 7 березня про те, що захоплення Бахмута російськими військами забезпечило б їм "відкриту дорогу" до Краматорська, Слов'янська та інших важливих міст Донецької області.

"Російські війська, найімовірніше, не мають у своєму розпорядженні механізованих сил, необхідних для просування за Бахмут, а тактичні "штурмові загони", які використовуються в наступі на Бахмут, найімовірніше, не здатні вести маневрену війну. Нещодавні російські успіхи в міських районах Бахмута демонструють, що російські сили можуть домогтися обмежених тактичних успіхів під час фронтальних атак під керівництвом піхоти. Російським силам, імовірно, не вистачає механізованих сил, необхідних для просування дорогами, які, ймовірно, сильно укріплені, на захід від Бахмута", - йдеться в повідомленні.

Аналітики зазначають, що Бахмут пов'язаний з іншими містами на північний захід від нього двома дорогами, що використовуються як канали забезпечення і тому сильно укріпленими, і будь-яка спроба окупантів просунутися ними буде занадто дорогою.

При цьому в ISW повідомляють, що російські сили, ймовірно, захопили східну частину Бахмута на схід від річки Бахмутка після контрольованого відходу українських військ із цієї частини міста станом на 7 березня.

Повідомляється, що 7 березня окупанти провели обмежені наземні атаки вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна в Луганській і Харківській областях, а також продовжили наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.

Російське джерело повідомило, що українські сили намагаються провести операції через річку Дніпро в Херсонській області.

ISW з посиланням на опитування російської незалежної дослідницької організації "Левада-центр" повідомляє, що 51% росіян негативно ставляться до співвітчизників, які залишили країну у зв'язку з мобілізацією (переважно росіяни, старші за 55 років, мешканці сільської місцевості, малих і середніх міст), 10% заявили, що ставляться до тих, хто виїхав, позитивно або з розумінням. "Дані опитування свідчать про те, що Кремль зберігає сильну владу над внутрішнім інформаційним простором. Під час опитування не ставили запитань про ставлення до самої війни, що свідчить щонайменше про негативне ставлення до тих, хто уникнув мобілізації, якщо не про відкриту підтримку війни", - зазначають аналітики.