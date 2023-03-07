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16:18 07.03.2023

Кабмін пропонує ВР денонсувати угоду з Росією про співпрацю під час здійснення спільного контролю на держкордоні

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Кабмін пропонує ВР денонсувати угоду з Росією про співпрацю під час здійснення спільного контролю на держкордоні

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді припинити дію угоди урядами України та Росії про співробітництво під час здійснення спільного контролю осіб, транспортних засобів і товарів на українсько-російському державному кордоні.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, законопроєкт пропонує припинити дію угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом РФ про співробітництво під час здійснення спільного контролю осіб, транспортних засобів і товарів на українсько-російському державному кордоні від 18 жовтня 2011 року у зв'язку з докорінною зміною обставин, зумовлених збройною агресією Росії проти України.

 

Теги: #рф #кабмін #кордон

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