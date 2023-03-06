Єврокомісія вітає створення Міжнародного центру з кримінального переслідування за злочини, вчинені РФ в Україні

Європейська комісія вітає створення Міжнародного центру з кримінального переслідування злочинів агресії (МСРА) проти України і сподівається, що Центр розпочне повноцінну роботу вже до літа.

Про це в понеділок у Брюсселі на брифінгу сказав представник Європейської комісії Крістіан Віганд. "Минулої ночі Росія здійснила чергову варварську атаку на Україну, використовуючи іранські дрони "Шахеди". Це - продовження невибіркових атак дронами і ракетами цивільного населення, включно з руйнуванням житлових будинків у Запоріжжі посеред ночі декілька днів тому. Тільки одна ця атака вбила 13 цивільних, включно з дитиною. Ці дії показують системний і цинічний терор, який Росія застосовує проти України та її народу", - констатував він.

Віганд нагадав, що на минулих вихідних під час конференції United for Justice, яка відбулася у Львові, "було зроблено важливі кроки, спрямовані на притягнення Росії до відповідальності за скоєні в Україні злочини війни". Зокрема, в суботу було укладно угоду про створення нового Міжнародного центру з кримінального переслідування злочинів агресії проти України. "Ми вітаємо цей важливий крок і його швидку реалізацію, яка вже розпочалася. Новий центр зберігатиме докази та підготує аналіз доказів для прокурорів для майбутнього суду, чи то на міжнародному, чи то на національному рівні. Практично кажучи, Центр буде частиною вже наявної об'єднаної слідчої групи з Євроюстом. Євроюст наразі продовжить із технічними питаннями щодо створення Центру, і ми очікуємо, що головний офіс буде створено до літа", - розповів представник Єврокомісії.

Водночас він наголосив на важливості "працювати в тісній співпраці з міжнародними партнерами в цих зусиллях", у зв'язку з чим Єврокомісія також вітає Меморандум про взаєморозуміння, який було підписано зі США. "Ми також запускаємо в роботу групу діалогу - форум, який координуватиме зусилля загалом. Ми ще на крок ближче до того, що злочини, вчинені в Україні, не будуть безкарними", - додав Віганд.