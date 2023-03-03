Події

18:16 03.03.2023

Король Великої Британії Чарльз III у рамках першої поїздки за кордон відвідає Францію і ФРН

1 хв читати
Король Великої Британії Чарльз III у рамках першої поїздки за кордон відвідає Францію і ФРН

Британський король Чарльз III вирушить у свою першу з моменту сходження на престол закордонну поїздку: він відвідає Францію і Німеччину наприкінці березня, передає в п'ятницю канал Sky News.

За даними Букінгемського палацу, очікується, що британський монарх вирушить до Парижа, а також до Берліна і Гамбурга. Поїздка розпочнеться 26 березня і триватиме шість днів.

У Берліні у Чарльза III заплановано виступ у бундестазі. Він стане першим британським монархом, який звернеться до німецького парламенту.

Про заплановані візити монарха повідомляли раніше в німецькій і французькій столицях, однак Букінгемський палац не підтверджував цієї інформації.

Канал зазначає, що вибір країн для поїздки невипадковий, імовірно, цей жест покликаний допомогти відновити відносини Великої Британії з Європою після Brexit. Раніше цього тижня Чарльз III також провів зустріч із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, яка побувала в Британії.

Мати британського короля, покійна королева Єлизавета II, за час свого правління здійснила 261 офіційний закордонний візит, зазначив Sky News.

Теги: #чарльз #візити

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:18 24.02.2023
Прояв солідарності всього світу з Україною принесе не тільки практичну допомогу, а й силу від усвідомлення єдності - Чарльз III

Прояв солідарності всього світу з Україною принесе не тільки практичну допомогу, а й силу від усвідомлення єдності - Чарльз III

17:04 20.02.2023
Король Чарльз ІІІ зустрівся з українськими бійцями, які проходять 5-тижневий курс навчання в Англії

Король Чарльз ІІІ зустрівся з українськими бійцями, які проходять 5-тижневий курс навчання в Англії

13:44 20.02.2023
Кулеба повідомив, що вирушає у відрядження до Брюсселя, Гааги та Нью-Йорка

Кулеба повідомив, що вирушає у відрядження до Брюсселя, Гааги та Нью-Йорка

17:54 08.02.2023
Зеленський: Для мене честь бути першим президентом України, якого вшанував своєю аудієнцією британський монарх

Зеленський: Для мене честь бути першим президентом України, якого вшанував своєю аудієнцією британський монарх

16:57 23.12.2022
Зеленський не виключає нових закордонних візитів, якщо від їхніх результатів безпосередньо залежатимуть українські Сили оборони

Зеленський не виключає нових закордонних візитів, якщо від їхніх результатів безпосередньо залежатимуть українські Сили оборони

17:26 08.12.2022
Перші монети з портретом короля Чарльза III надішли в обіг у Великій Британії

Перші монети з портретом короля Чарльза III надішли в обіг у Великій Британії

07:45 01.12.2022
Олена Зеленська зустрілася з королем Чарльзом ІІІ

Олена Зеленська зустрілася з королем Чарльзом ІІІ

10:37 03.10.2022
Цього тижня голова МАГАТЕ відвідає Київ і Москву

Цього тижня голова МАГАТЕ відвідає Київ і Москву

19:43 28.08.2022
Кулеба відвідає Швецію та Чехію 29-31 серпня

Кулеба відвідає Швецію та Чехію 29-31 серпня

07:21 16.08.2022
Конгресмени США продовжать візити на Тайвань, незважаючи на реакцію Пекіна

Конгресмени США продовжать візити на Тайвань, незважаючи на реакцію Пекіна

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Японія надасть грант $170 млн на відновлення України

Після війни Україна буде однією з найпотужніших держав у плані військового потенціалу, це стримуватиме Росію - Левітс

Зеленський: Артилерія і снаряди у великій кількості - це №1 із того, що потрібно Україні, щоб зупинити Росію

Тільки Україна може говорити про прийнятний для неї мир - президент Латвії

У питанні запровадження санкцій проти Росії не може бути компромісів - Зеленський

ОСТАННЄ

Україна за підтримки ЄС отримає 5700 сонячних панелей Enel для громадського сектора

Новий пакет допомоги Україні, про який можуть оголосити в п'ятницю, міститиме мостоукладальники

Розблокування експорту е/е можливе після надійного забезпечення внутрішніх споживачів - радник прем'єра

Навчання студентів-іноземців в Україні триває, незважаючи на зменшення їхньої кількості після 24 лютого

Зеленський у Львові провів зустріч із генпрокурорами держав-партнерів

Японія надасть грант $170 млн на відновлення України

Зеленський у Львові провів зустрічі з віцепрем'єром Нідерландів і главою МЗС Естонії

У Запоріжжі деблоковано тіла п'яти загиблих із будинку, що зазнав ракетної атаки РФ, - ДСНС

Президенти України та Латвії підтвердили підтримку кожної держави обирати свій шлях і заходи безпеки - декларація

До Core Group зі створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України входять уже 29 країн - глава МЗС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА