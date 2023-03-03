Король Великої Британії Чарльз III у рамках першої поїздки за кордон відвідає Францію і ФРН

Британський король Чарльз III вирушить у свою першу з моменту сходження на престол закордонну поїздку: він відвідає Францію і Німеччину наприкінці березня, передає в п'ятницю канал Sky News.

За даними Букінгемського палацу, очікується, що британський монарх вирушить до Парижа, а також до Берліна і Гамбурга. Поїздка розпочнеться 26 березня і триватиме шість днів.

У Берліні у Чарльза III заплановано виступ у бундестазі. Він стане першим британським монархом, який звернеться до німецького парламенту.

Про заплановані візити монарха повідомляли раніше в німецькій і французькій столицях, однак Букінгемський палац не підтверджував цієї інформації.

Канал зазначає, що вибір країн для поїздки невипадковий, імовірно, цей жест покликаний допомогти відновити відносини Великої Британії з Європою після Brexit. Раніше цього тижня Чарльз III також провів зустріч із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, яка побувала в Британії.

Мати британського короля, покійна королева Єлизавета II, за час свого правління здійснила 261 офіційний закордонний візит, зазначив Sky News.