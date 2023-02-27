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16:49 27.02.2023

У Миколаївській області відновлюють роботу PepsiCo та великий виробник томатів – голова ОВА

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У Миколаївській області відновлюють роботу PepsiCo та великий виробник томатів – голова ОВА

"PepsiСo Україна" відновила роботу свого заводу з виробництва безалкогольних напоїв у Миколаївській області, також у регіоні розпочав роботу великий виробник томатів, повідомляється на сайті Миколаївської ОВА.

"Два великі підприємства вже почали працювати. Одне з них – PepsiCo, що відновлює свій завод, інше підприємство – світовий лідер із експорту томатів. Тому бізнес теж не боїться, працює та відновлюється, але ми хотіли б, щоб це відбувалося швидше", - цитує ОВА свого голову Віталія Кіма.

Чиновник не уточнив назву підприємства-виробника томатів та продуктів їхньої переробки. При цьому до російської агресії найбільшим виробником томатів та томатної пасти в регіоні була компанія "Агроф'южн" (Agrofusion, Миколаїв), яка напередодні заявила про плани відновити роботу трьох своїх заводів з переробки томатів у Миколаївській та Херсонській областях, які суттєво постраждали під час бойових дій із російськими загарбниками.

За його даними, відновленню ділового життя в регіоні перешкоджає велика кількість замінованих російськими окупантами територій.

"Південь України - територія, де найбільше мін у світі. Щодо Миколаївщини, то 10% території області, 270 тис. га потребують розмінування чи обстеження на наявність мін. Через це бізнесу дуже важко щось планувати, частину бізнесу знищено, частину релоковано, і потрібен час та умови, зокрема щодо кредитування, щоб бізнес відновився.

В Україні PepsiCo належать п'ять підприємств: завод із переробки фруктів, овочів та виробництва соків, завод із виробництва соків, газованих напоїв та холодного чаю (усі – Миколаївська обл.), Харківський молочний комбінат; Київський молочний завод, де також розташоване підприємство з виробництва дитячого харчування "Агуша", запущене у 2012 році.

Найбільшими брендами компанії в Україні є "Сандора", "Садочок", "Сандорик", Pepsi, 7UP, Mirinda, "Слов'яночка", "Агуша", Lipton Ice Tea, "Єсентуки", "Аква мінерале", Lay's та "ХрусTeam".

"Агрофьюжн" – вертикально інтегрована група компаній. Займається вирощуванням та переробкою томатів для виробників соків, кетчупів та томатних соусів. Виробляє томатну пасту під ТМ "Інагро", яка представлена у 45 країнах світу.

Група заснована в 2005 році бізнесменом Сергієм Сипком. До її складу входять три заводи (два – у Миколаївській області, один – у Херсонській) з виробництва томатної пасти загальною виробничою потужністю близько 750 тис. тонн томатів у сезон, а також агрогосподарства у Херсонській та Миколаївській областях, що обробляють понад 30 тис. га земель, та два тепличні господарства.

Група у 2019 році завершила будівництво та запустила в роботу завод із сушіння овочів у Снігурівці (Миколаївська обл.), розпочала виробництво томатного порошку.

https://www.facebook.com/watch/?v=1292163854711734

Теги: #виробництво #миколаївська_область

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