Нову спробу запуску корабля Crew Dragon до МКС заплановано на 2 березня - NASA

Запуск американського пілотованого корабля Crew Dragon компанії SpaceX до Міжнародної космічної станції (МКС), скасовано у понеділок з технічних причин, заплановано здійснити 2 березня, повідомило NASA.

"Наступну спробу запуску буде зроблено 2 березня, о 00:34 за часом Східного узбережжя США", - йдеться на сайті космічного агентства.

Запуск американського багаторазового пілотованого космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX, який планувався в понеділок, було скасовано за дві хвилини до старту. Причиною стала проблема в системі запалення на стартовому комплексі.

До складу міжнародного екіпажу корабля Crew Dragon-6, який має вирушити на Міжнародну космічну станцію (МКС), входять американські астронавти Стівен Боуен та Вуді Хобург, астронавт із ОАЕ Султан Аль-Нейаді та російський космонавт Андрій Федяєв.

Запуск планувалося здійснити в понеділок за допомогою ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX зі стартового комплексу 39A Космічного центру імені Кеннеді о 01:45 за часом Східного узбережжя США.