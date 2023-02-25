25 лютого: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 367 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 367 RUSSIAN AGRESSION

25 лютого відзначають День інженерно-авіаційної служби ЗС України.

У Грузії - День радянської окупації, у Кувейті - Національний день.

У США 1836 року - американець Семюел Кольт отримав перший патент на шестизарядний револьвер 45 калібру.

Православна церква святкує на честь Іверської ікони Божої Матері.

День інженерно-авіаційної служби авіації ЗС України

Професійне державне свято заснували у 2010 році.

Головне завдання інженерно-авіаційної служби авіації ЗС України полягає в організації та виконанні технічного забезпечення польоту. Це дуже важлива робота, адже від неї залежить, як правильно виконуватиме свої обов'язки екіпаж. Усю техніку інженери спочатку перевіряють на собі, тому їхня професія пов'язана зі щоденним ризиком.

День радянської окупації Грузії

День радянської окупації - офіційний пам'ятний день у Грузії. Відзначається щорічно 25 лютого в пам'ять про вторгнення Червоної Армії в Грузію 1921 року. Встановлене 2010 року, а його перше святкування відбулося 2011 року.

Патент на автоматичний револьвер

Семюел Кольт 25 лютого 1836 року отримав у США перший патент на 6-зарядний револьвер 45-го калібру. Через 10 днів Кольт відкриває власне виробництво. Модель спочатку мала назву "Патерсон" за ім'ям міста, де була розгорнута мануфактура Кольта, але незабаром отримала назву "Техас" через свою популярність серед жителів цього штату.

У 1842 році підприємство Кольта збанкрутувало, і він розпочав розробку підводних мін, на що навіть отримав від Конгресу 20 000 доларів. На початку 1847 року Кольт отримує велике замовлення від капітана рейнджерів Семюела Вокера, який високо оцінив властивості його револьвера, і відновлює виробництво на фабриці Елі Вітнея у Вітней-Вілі (штат Коннектикут).

Війна Техасу з Мексикою в 1845-1846 роках забезпечила стійкий збут скорострільних револьверів серед рейнджерів. Нова модель отримала назву "Армійська модель 1847 року" або "Вокер пістол".

Патент на електродвигун постійного струму

У 1833 році сільський коваль і електрик-самоучка з американської глибинки Томас Девенпорт дізнався про те, що Джозеф Генрі винайшов електромагніт і використовує його для збагачення залізної руди.

Томас Девенпорт придбав новинку Генрі, вивчив її і став сам виготовляти компактні магніти. Для ізоляції проводів у справу пішла вінчальна сукня його дружини. Томас Девенпорт розрізав її на стрічки й обмотував ними дроти.

Дуже скоро мотор був готовий - це був перший роторний електродвигун постійного струму. У 1835 році Девенпорт продемонстрував публіці модель кругової залізниці, якою їздив маленький локомотив. Діаметр дороги був 1,2 метра.

Ще цього дня:

1918 - Мала Рада ухвалила закони про запровадження в УНР нового (григоріанського) календаря і середньоєвропейського часу;

1918 - У Коростені Українська Центральна Рада ухвалила Тризуб як офіційний герб УНР.

1928 - Лабораторія Чарльза Дженкінса у Вашингтоні отримала першу телевізійну ліцензію;

1940 - Відбулася перша телетрансляція хокейного матчу між клубами НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" і "Монреаль Канадієнз";

1956 - Курка знесла найбільше у світі яйце - 454 г (США);

1957 - Засновано Державне видавництво дитячої літератури УРСР (тепер Веселка);

1982 - Європейський суд у справі Campbell і Cosans проти Сполученого Королівства постановив, що батьки мають право забороняти тілесні покарання дітей у школах;

1986 - Після диктатури Маркоса Корасон Акіно стала першою жінкою-президентом на Філіппінах і в усій Азії;

Святкування на честь Іверської ікони Божої Матері

Іверська ікона, названа ще Вратарниця ("Портаітіса"), зображує Діву Марію з Немовлям. Оригінал образу знаходиться в Іверському монастирі на горі Афон у Греції. За переказами, ікону написав євангеліст Лука, сподвижник апостола Павла. 25 лютого святкується день набуття Іверської ікони Божої матері.

Існує легенда, яка й дала іконі одну з її назв. У 9 столітті образ зберігався у благочестивої удови, яка мешкала біля міста Нікеї. Щоб врятувати лик Богородиці від іконоборців, які стали особливо активними за правління імператора Феофіла, жінка опустила ікону в море. За деякий час - за різними джерелами, між цими подіями минуло від кількох днів до двох століть - ченці Іверського монастиря, розташованого на горі Афон, побачили її в морі. Ікону підтримував вогняний стовп.

Святий Гаврило, чернець монастиря, пройшов водою і приніс ікону до монастиря. Однак уранці її виявили над воротами. За переказами, її кілька разів намагалися внести в приміщення, але завжди вона поверталася назад. Тому ікону і прозвали Вратарницею, а від імені обителі - Іверський монастир - вона отримала назву Іверська.

Іменини: Антон, Олексій, Євген, Марі