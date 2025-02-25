25 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

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ДЕНЬ 1098 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1098 RUSSIAN AGRESSION

25 лютого в Україні - День інженерно-авіаційної служби авіації Збройних сил.

Ще сьогодні День револьвера, Всесвітній день стерилізації тварин.

Національне свято Держави Кувейт. День Незалежності (1961).

Православна церква вшановує пам'ять митаря і фарисея; святого Тарасія, архієпископа Царгородського.

День інженерно-авіаційної служби авіації ЗС України

Українська інженерно-авіаційна служба авіації опікується організацією та виконанням технічного забезпечення польоту, тобто дотриманням певної схеми авіаційних робіт та повітряного транспортування. Від роботи цієї служби залежить рівень здійснення необхідних завдань екіпажу. Діяльність інженерно-авіаційної служби передбачає велику відповідальність та ризик, тому що інженери спочатку всю техніку перевіряють на собі.

День револьвера

25 лютого кожного року світ відзначає День народження револьвера, тому що саме цього дня у 1836 році американець Семюел Кольт запатентував шестизарядний кремнієвий револьвер 45 калібру.

День стерилізації тварин

День стерилізації тварин у 1995 році в США заснувала співачка і акторка Доріс Дей. Згодом, у 2006 році, подія вийшла за межі однієї країни та стала всесвітньою.

Насамперед, стерилізація братів наших менших допомагає долати проблему безпритульності: стерилізовані тварини перестають розмножуватись і стають менш агресивними. Саме тому Всесвітній день стерилізації тварин має привернути увагу людства до питання стерилізації безпритульних.

Цього дня народилися:

175 років від дня народження Володимира Григоровича Барвінського (1850-1883), українського письменника, публіциста, видавця, юриста, громадсько-культурного діяча;

154 роки тому народилася українська поетеса Леся Українка (1871-2025), (справжнє ім'я — Лариса Петрівна Косач, у шлюбі Косач-Квітка;

125 років від дня народження Олексія Володимировича Квасницького (1900-1989), українського вченого-фізіолога, винахідника, педагога;

120 років від дня народження Павла Павловича Вірського (1905-1975), українського артиста балету, балетмейстера, хореографа, педагога;

120 років від дня народження Розалії Борисівни Гуревич (1905-1971), української бібліографині, бібліотекознавиці, педагогині;

90 років від дня народження Олекси Григоровича Мусієнка (1935-2002), письменника, журналіста.

Ще цього дня:

1918 - Мала Рада ухвалила закони про введення в УНР нового (григоріанського) календаря і середньоєвропейського часу;

1928 - Лабораторія Чарльза Дженкінса у Вашингтоні отримала першу телевізійну ліцензію;

1940 - Відбулася перша телетрансляція хокейного матчу між клубами НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" і "Монреаль Канадієнз";

1947 - Контрольна рада союзників формально ліквідувала Пруссію;

1957 - Засновано Державне видавництво дитячої літератури УРСР (нині "Веселка");

1982 - Європейський суд у справі Campbell і Cosans проти Сполученого Королівства постановив, що батьки мають право забороняти тілесні покарання дітей у школах;

1986 - Після диктатури Маркоса Корасон Акіно стала першою жінкою-президентом на Філіппінах та у всій Азії;

1994 - Теракт у Печері патріархів (Хеврон, Палестина), вчинений ортодоксальним євреєм, забрав життя 29 мусульман. Після того доступ до печери був розділений за релігійною ознакою;

1999 - В Аргентині Віргінія Ріверо народила дівчинку в момент ДТП. Її дочка стала наймолодшою з людей, які потрапили в аварію;

2010 - У Києві відбулася інавгурація обраного в результаті фальсифікацій президента України Віктора Януковича, позбавленого цього звання у 2014 році Верховною Радою України.

Церковне свято:

Святий Тарасій, пам'ять якого вшановують цього дня, був патріархом Константинопольським наприкінці 8 - початку 9 століть. За переказами, він вирізнявся винятковою добротою: був батьком жебраків і сиріт, утішником скорботних, захисником скривджених, влаштовував богадільні і лікарні.

Вважали, що святий допомагає боротися з лихоманкою, яку представляли як демонічну істоту. У народі вважали, що від неї допомагав тільки сік осикової кори, зішкребленої з дерева неодмінно знизу вгору.

Говорили, що цього дня потрібно неодмінно помолитися Тарасію, інакше лихоманка вжене людину в сон, а потім увійде в її тіло. Тому цього дня не спали до заходу сонця.

Іменини: Антон, Євген, Олександр, Тарас, Федір.