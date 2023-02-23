У Києві проводяться планові навчання з ведення оборонної операції - Київська ДВА

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко нагадує, що в Києві проводять навчання з підготовки та ведення оборонної операції, та просить киян не турбуватися - навчання планові.

"Столиця захищена! Але оборону Києва потрібно постійно вдосконалювати. Саме тому угрупування сил і засобів оборони міста Києва проводить тренування підготовки та ведення оборонної операції в умовах наступу противника на столицю", - написав він у телеграм-каналі Київської ДВА в четвер.

У місті проводять один з етапів цих навчань, уточнив Попко. "Керівник одного із секторів оборони столиці отримав бойове розпорядження на розгортання відповідного блокпоста і разом з ним – взводного опорного пункту. Представники Збройних сил, Національної гвардії, Національної поліції, за сприяння районної адміністрації повинні в найкоротший час забезпечити розгортання цих об’єктів і зайняття особовим складом бойових позицій. Бійці мають якнайшвидше розпочати виконання поставлених бойових завдань. А протягом доби блокпости обладнаються в повному обсязі, включно з освітленням, обігрівом тощо", - наводить Попко подробиці операції.

Після завершення навчань усі такі блокпости повернуться у "сплячий режим", у той стан, яким він був останніми місяцями, уточнюють у КМВА.

"Ми перевіряємо, скільки реально потрібно часу на всі ці заходи. Такі навчання проводяться одночасно в кількох районах Києва", - інформує КМВА. Їхня мета - удосконалення системи управління угрупованням, організація ефективної взаємодії з органами виконавчої влади в Києві, нарощування системи інженерного обладнання, протиповітряної оборони тощо. Також виконуються певні заходи щодо забезпечення громадського порядку та захисту цивільного населення.

"Усе це сплановано і проводиться тому, що загроза наступу з північного напрямку не знімається, хоча наразі вона мінімізована. Створення ударного угруповання поки що не спостерігається", - наголосив Попко.

"Однозначно, на сьогодні ми готові давати відсіч ворогові краще, ніж торік. Тому, враховуючи тактику дій противника, ми вчимося і готуємо, ще раз хочу наголосити - певні "сюрпризи". Які саме – нехай залишиться таємницею! Вірте в Україну, вірте в її Збройні сили,", - підсумував Попко.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони Києва з 21 лютого протягом кількох днів проводитимуть планові навчання із захисту столиці.