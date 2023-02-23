На аеродромі у Запоріжжі незаконно демонтували близько 400 плит злітно-посадкової смуги

У Запоріжжі на аеродромі державного науково-виробничого підприємства "Запорізький центр льотної підготовки" незаконно демонтовано близько 400 плит злітно-посадкової смуги та аеродромної стоянки авіатехніки. У демонтажі аеродрому, який наразі не можуть використовувати Військово-повітряні сили України, підозрюється керівник центру, повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

За даними відомства, в ході розслідування Головного слідчого управління Нацполіції України при оперативному супроводі СБУ встановлено, що підозрюваний - в.о. директора Державної науково-виробничої установи авіаційного профілю "Запорізький центр льотної підготовки ім. маршала Покришкіна" разом із трьома особами за допомогою спеціалізованої техніки здійснив незаконний демонтаж 398 аеродромних плит "ПАГ-14", які перебували у конструкції руліжних доріжок. Крім того, демонтовано стоянки авіаційної техніки аеродрому.

Також слідство має інформацію про те, що демонтовані аеродромні плити були реалізовані "зацікавленим особам". Вирученими коштами чиновник розпорядився "на особистий розсуд".

Внаслідок незаконних дій директора цього держпідприємства тепер аеродром неможливо використати за призначенням для зльоту та посадки ВПС Збройних Сил України.

Підозрюваному повідомили про підозру у розтраті державного майна майже на 3 млн грн відповідно до ч.5 ст.191 КК України.

Найближчим часом суд визначиться з обранням підозрюваному запобіжного заходу, а також усунення його з посади.

"Запорізький центр льотної підготовки ім. маршала Покришкіна", створений за часів СРСР, проводив підготовку льотчиків за програмою товариства ДТСААФ. У роки незалежності України аеродром цієї державної авіаційної установи використовувався для проведення авіаційних свят і змагань українських авіаторів.