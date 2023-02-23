23 лютого: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 365 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 365 RUSSIAN AGRESSION

23 лютого відзначають День порозуміння і миру, День дизельного двигуна та Міжнародний день собачого печива.

США – День бананового хліба, День плитки, День гри в теніс, День раціоналізації. У Японії - День народження імператора, а в Канаді – День боротьби з хуліганством.

Православні віряни вшановують пам'ять святих Прохора та Харлампія.

День дизельного двигуна

23 лютого 1893 року німецький інженер та винахідник Рудольф Дизель отримав патент на дизельну установку.

День народження імператора Японії

День народження імператора Японії – офіційне державне свято в країні. Збігається з фактичним днем народження чинного імператора Японії Нарухіто (23.02.1960) та відзначається 23 лютого.

Перша сесія Європейського суду з прав людини

У Страсбурзі (Франція), 23 лютого 1959 року, відкрилася Перша сесія Європейського суду з прав людини - ЄСПЛ, заснованого за Конвенцією про захист прав людини та фундаментальних свобод, вироблену ще 1950 року Радою Європи. ЄСПЛ складався із 46 суддів, які мали шестирічний мандат від Парламентської асамблеї Ради Європи - ПАРЄ.

Ще цього дня:

1918 - Німеччина зажадала від Росії визнати незалежність Латвії, Литви, Естонії, Фінляндії та України;

1922 - У Радянській Росії ухвалено рішення про вилучення з храмів церковних коштовностей на потреби голодувальників;

1927 - Президент США Калвін Кулідж підписує законопроєкт Конгресу про створення Федеральної комісії з питань радіо (пізніше - Федеральна комісія зв'язку), який мав регулювати використання радіочастот у США;

1934 – Леопольд III стає королем Бельгії;

1941 – Плутоній вперше виготовлено та виділено доктором Гленном Теодором Сіборгом;

1944 - Почалася депортація чеченського народу до Середньої Азії силами НКВС;

1945 - над Іодзімою піднято американський прапор;

1993 – Україна заявила про невизнання Росії єдиною правонаступницею СРСР;

1997 – Вчені з Единбурга (Шотландія) повідомили про успішне клонування дорослої вівці. Народжена отримала ім'я Доллі;

2010 – Невідомі злочинці залили понад 2,5 мільйона літрів дизельного палива та інших вуглеводнів у річку Ламбро, у північній Італії, що призвело до екологічної катастрофи;

2014 – Президент України Віктор Янукович втік до Росії;

Церковне свято

23 лютого православні віряни шанують святих Прохора та Харлампія. Наші пращури вірили, що якщо в цей день покласти гроші на кухонний стіл, то фінансовий стан людини покращиться.

У народі говорили, що 23 лютого потрібно обов'язково помолитися святому Харлампію, щоб отримати захист від загибелі без покаяння – це вважалося найстрашнішою смертю для православного християнина, оскільки лише розкаяна душа може потрапити до раю.

Іменини: Ганна, Валентина, Геннадій, Антон, Василь, Галина, Семен, Петро, Григорій, Аркадій, Іван, Герман.