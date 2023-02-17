Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте приїхав до Києва – ЗМІ

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте приїхав із візитом до Києва, очікується його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, повідомляє Нідерландська радіомовна корпорація NOS.

За даними видання, вранці Рютте відвідав Стіну пам'яті загиблих за Україну біля Михайлівської площі, де поклав вінок. Повідомлення NOS проілюстровано фотографіями моменту покладання вінків у Києві.

До столиці України також приїхав міністр зовнішньої торгівлі Нідерландів Лісьє Шрайнемагер. За даними видання, після зустрічі із Зеленським Рютте та Шрайнемагер відвідають прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Українські ЗМІ також публікують фото із Рютте у зимовому Києві.

Востаннє Рютте приїжджав до Києва у липні 2022 року.