Зеленський наголошує на важливості вирішення проблеми розмінування сільгоспземель

Президент України Володимир Зеленський наголошує на гостроті проблеми гуманітарного розмінування.

«Аграрний сектор – дуже гостре питання гуманітарного розмінування землі. На рівні Кабінету Міністрів утворено міжвідомчу робочу групу, яка забезпечить активізацію цієї діяльності – очищення ґрунтів від мін і снарядів, що не розірвалися», - сказав він у відеозверненні в середу.

«Провів сьогодні економічну нараду – також щодо підготовки до весни. Багато питань. Всі стосуються економічного відновлення України, створення економічних можливостей для наших людей і галузей», - сказав він.

За словами Зеленського, «Бізнес отримає спрощення у десятках напрямів – це стосується скасування різних бюрократичних дозволів та ліцензій. Готуються кроки й у напрямі створення та підготовки робочих місць. Кожне робоче місце зараз у нашій країні – це допомога нашій стійкості. І це шлях для повернення наших людей в Україну».