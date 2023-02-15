У Харкові вилучено понад 1,5 тонни соломки опійного маку

Співробітники ДБР спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом Харківської облпрокуратури вилучили понад 1,5 тонни соломки опійного маку, з якої можна було виготовити близько 100 тисяч доз наркотиків вартістю не менше 25 млн грн.

"За оперативними даними, ділки намагалися налагодити у Харкові виготовлення наркотиків у промислових масштабах з метою поширення зілля не лише у регіоні, а й у прифронтових районах", - повідомляє ДБР.

За інформацією Держбюро розслідувань, фігуранти планували налагодити поширення наркотиків і серед військових на передовій, що призвело б до зниження боєздатності ЗСУ. Тому слідство відпрацьовуватиме версію наявності "російського сліду".

Фігуранти переправляли макову соломку під виглядом комбікормів для тварин. Співробітники ДБР затримали трьох осіб під час отримання вантажу. Їм повідомлено про підозру за ч.3 ст.307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів).

Під час подальших слідчих дій правоохоронці виявили підпільний цех, де фасували сировину з метою подальшого збуту. Його було замасковано в одному з будинків приватного сектору Харкова. Там було вилучено ще близько 200 кг сировини та вже розфасованого та готового до збуту наркотику, а також спеціальне обладнання. Наразі встановлюються джерела постачання макової соломки.