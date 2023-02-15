15 лютого: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 357 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 357 RUSSIAN AGRESSION

15 лютого відзначають Всесвітній день дітей, хворих на рак і Міжнародний день операційної медсестри.

В Україні – День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, у Канаді – День прапора, у Сінгапурі – День загальної оборони.

Православна церква – Стрітення Господнє.

День вшанування учасників бойових дій на території інших держав в Україні

День вшанування учасників бойових дій на території інших держав встановлений указом Президента України від 11 лютого 2004 року № 180 та присвячений завершенню виведення військ колишнього СРСР з території Афганістану 15 лютого 1989 року.

Міжнародний день дітей, хворих на рак

День дітей, хворих на рак, щорічно 15 лютого відзначають багато країн планети. Ця дата вперше з'явилася в календарі у 2001 році за ініціативи Міжнародної організації дитячого раку – глобальної мережі, що складається зараз із 176 організацій батьків, асоціацій хворих на рак дітей, які переживають ремісію, або груп взаємодопомоги у 93 країнах на п'яти континентах.

Перший Міжнародний день був проведений 15 січня в Люксембургу, пізніше ухвалили рішення перенести дату на місяць пізніше.

Сьогодні День дітей, хворих на рак, проводиться у понад 90 країнах під патронатом Міжнародного товариства дитячих онкологів. Це глобальна спільна кампанія щодо підвищення поінформованості про дитячу онкологію та підтримку хворих дітей їхніх сімей.

Міжнародний день операційної медсестри

У 2009 році Міжнародною асоціацією операційних медсестер було засновано професійне свято як визнання праці операційної медсестри. Воно отримало назву Міжнародний день операційної медсестри та відзначається щорічно 15 лютого.

Цей день тісно пов'язаний з іншим професійним святом, яке відзначають 12 травня – Днем медсестри, проте присвячений праці саме тих медичних сестер, які працюють і рятують життя людей разом із лікарями в операційних.

День національного прапора Канади

Щорічне канадське свято (з 1996 року), яке відзначається 15 лютого. Саме у цей день у 1965 році вперше відбулась церемонія підняття прапора із червоним кленовим листком.

Прапор виконаний у двох кольорах — червоному та білому, і за співвідношення його сторін 2:1 він являє собою три вертикальні різновеликі смуги. Стилізоване зображення кленового листа червоного кольору розміщено на центральному білому полі, з обох боків обрамлене вертикальними червоними смугами. Середня біла смуга вдвічі ширша за кожну з бічних червоних і має форму квадрата.

Така композиція прапора символізує два океани, що з обох боків омивають береги Канади — Тихий і Атлантичний — і розташовану між ними країну, національний девіз якої "From sea to sea" (Від моря до моря). Кленовий лист має наголошувати на єдності нації. Два кольори — червоний, колір хреста Святого Георгія, асоційований з Великою Британією, і білий, традиційний колір французької монархії символізують рівноправність двох державних мов Канади — англійської та французької.

"Простий у дизайні, канадський прапор відображає ті спільні цінності, якими дорожить наша країна, такі як свобода, мир, толерантність і законність. Він є символом, який поєднує канадців у всьому світі, і завжди буде гордістю Канади... Давайте пишатися Давайте вважатимемо за привілей те, що ми живемо в Канаді — чудовій країні, яка зберігає в собі нашу історію, наші надії, наше майбутнє...", - йдеться в указі 1965 року.

Ще цього дня:

1907 — Відчинила двері Вінницька публічна бібліотека ім. Гоголя (з 1923 — Вінницька ОУНБ імені К. А. Тімірязєва, у 2022 Вінницька обласна рада погодила перейменування бібліотеки. Наразі з назви закладу прибрали ім’я росіянина);

1913 — В Нью-Йорку відкрилася перша виставка авангардного мистецтва;

1919 — Українська Національна Рада ЗУНР ухвалила закон про вживання української мови у державних установах;

1926 — Виголошено найдовшу в історії парламентську промову (депутат Мартінсон у парламенті Естонії, 11 годин);

1931 — Вийшов перший фільм про Дракулу;

1939 — В обласному ефірі новоствореної Запорізької області вперше прозвучали позивні "Радіо Запоріжжя".

1969 — Роберт Едвардс із Фізіологічної лабораторії Кембриджського університету вперше здійснив штучне запліднення людської яйцеклітини;

1971 — Велика Британія та Ірландія привели свої валюти до десяткової системи (скасовано шилінги);

1989 — Завершено виведення "обмеженого контингенту радянських військ" з території Афганістану (розпочато 15 травня 1988);

1989 — У Києві утворили "Ініціативний комітет відновлення Української Автокефальної Православної Церкви в Україні";

2003 — Початок протестів проти вторгнення коаліційних сил до Іраку.

Церковне свято

Стрітення Господнє

Стрітення — християнське свято, яке відзначається у православ'ї, католицизмі та деяких протестантських конфесіях, зокрема й у лютеранстві. Встановлене на згадку про знаменну для християн подію — зустріч (слов. стрітення) в Єрусалимському Храмі Немовляти Ісуса з праведним старцем Симеоном.

Симеону було обіцяно від Бога, що він не покине цей світ доти, доки не побачить Христа. Цю зустріч Симеоном і святкує православна церква щорічно 15 лютого за новим стилем.

Другу назву свята Стрітення – Громниця пояснюють зустріччю зими з весною: на Стрітення зима з весною зустрілася; Стрітення сонце на літо, зима на мороз повернула.

Яка погода на Стрітення, такою буде весна.

Якщо на Стрітення відлига — рання весна тепла, якщо холодно — весна холодна; сніг, що випав у цей день, — до затяжної та дощової весни.

Якщо на Стрітення сніг через дорогу несе – весна пізня та холодна. Саме цього дня говорили: сонце на літо — зима на мороз.

На Стрітення вранці сніг - урожай раннього хліба; якщо опівдні - середнього; якщо надвечір — пізнього.

Іменини: Василь.