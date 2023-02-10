10 лютого: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 352 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ- DAY 352 RUSSIAN AGRESSION

10 лютого святкують Всесвітній день зернобобових культур.

У США - День фланелі, День парасольки, День тістечка з сирним кремом, на Мальті - День аварії корабля святого Павла, в Еритреї - День Фенкіл, в Італії - День пам'яті жертв фойб, у Франції - відкриття одного з найбільших і найстаріших у світі карнавалів, у Таїланді – День Корпусу добровольчої оборони.

Православна церква вшановує пам'ять Єфрема Сиріна, проповідника та богослова.

Всесвітній день зернобобових

Встановлений резолюцією Генасамблеї ООН у грудні 2018 року за ініціативи уряду Республіки Буркіна-Фасо.

В офіційному зверненні представників африканської республіки до ООН наголошувалося, що встановлення свята стане закономірним продовженням приділення уваги зернобобовим як сільськогосподарським культурам, які грають велику роль у вирішенні продовольчих проблем, формуванню здорового способу життя через здоровий раціон харчування.

Найвідоміші боби - горох, квасоля та сочевиця. Відомо, що вони були частиною раціону харчування ще у Стародавньому Світі, де спеціально для цього вирощувалися.

Ще цього дня:

1919 — Через суперечності із Симоном Петлюрою голова Директорії Володимир Винниченко пішов у відставку;

1940 – У Кракові радикальна частина ОУН створила Революційний Провід на чолі зі Степаном Бандерою. Фактичний розкол організації на "бандерівців" та "мельниківців";

1947 - У Парижі підписано мирні угоди між державами-переможицями у Другій світовій війні та колишніми союзниками гітлерівської Німеччини;

1962 - Полоненого американського пілота Френсіса Паверса обміняли на радянського шпигуна Рудольфа Абеля;

1972 - ВВС заборонила трансляцію у своєму ефірі пісні Пола Маккартні та гурту "Wings" Give Ireland Back to the Irish ("Віддайте Ірландію ірландцям");

1992 - На екрани США вийшов фільм "Основний інстинкт";

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Корея;

1995 — Під час випробувального польоту біля Києва зазнав аварії дослідний літак Ан-70, який не мав аналогів у світі;

1996 - Суперкомп'ютер IBM Deep Blue вперше переміг Гарі Каспарова у грі у шахи;

2003 – Диво-риба допомогла зробити дивовижне відкриття про океан;

2006 - Знайдено саркофаги у Долині царів.

Церковне свято

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Єфрема Сиріна. Він вважається захисником цвіркунів.

На Єфрема не можна вбивати в будинку жодних комах – домовик образиться. Єфрем Сирін був проповідником і богословом. Отримавши священний сан, Єфрем успішно проповідував, а також писав церковні настанови, які читали під час богослужінь.

Іменини: Катерина, Володимир, Георгій, Єфрем, Ігнатій, Ісаак, Леонтій, Ольга, Федір.