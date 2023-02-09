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15:03 09.02.2023

Верховний Суд підтвердив вирок колишньому виконувачу обов'язків директора "Нацпроекту "Повітряний експрес" та його спільнику

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Верховний Суд підтвердив вирок колишньому виконувачу обов'язків директора "Нацпроекту "Повітряний експрес" та його спільнику

Верховний Суд підтвердив вирок колишньому виконувачу обов'язків директора "Національного проекту "Повітряний експрес" Геннадію Дьяченку та його спільнику Івану Радику - 11 та 10,5 років позбавлення волі, повідомляє Спеціальна антикорупційна прокуратура.

"30 січня 2023 року Верховний Суд підтвердив законність та залишив без змін вирок ВАКС від 19.05.2022 та ухвалу Апеляційної палати ВАКС від 20.10.2022, якими колишнього виконувача обов’язків директора Державного підприємства "Дирекція з будівництва та управління національного проекту "Повітряний експрес" та інших інфраструктурних об’єктів Київського регіону" Г. Дьяченка та директора приватного товариства І. Радика визнано винуватими у заволодінні та розтраті 116 млн гривень, отриманих державою для будівництва залізничного пасажирського сполучення між Міжнародним аеропортом "Бориспіль" та містом Києвом", - йдеться у повідомленні САП у четвер.

Верховний Суд підтримав позицію прокурора САП та відмовив стороні захисту у перегляді зазначених рішень, наголошується у повідомленні.

"Отже, Вищий антикорупційний суд, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду та Верховний Суд визнали колишнього виконувача обов'язків директора держпідприємства та директора приватного товариства винними за ч. 5 ст. 191 КК України та засудили до 11 та 10,5 років позбавлення волі", - зазначає САП.

Постанова Верховного Суду остаточна і оскарженню не підлягає.

Теги: #суд #повітряний_експрес

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