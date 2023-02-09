9 лютого: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 351 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 351 RUSSIAN AGRESSION

9 лютого у світі відзначають Міжнародний день стоматолога.

Православна церква вшановує пам'ять Івана Золотоуста.

Міжнародний день стоматолога

Міжнародний день стоматолога —професійне свято, яке святкують щороку 9 лютого. В Україні відзначається з 1993 року

Цей день пов'язують із Святою Аполлонією, яка 9 лютого 249 року прийняла мученицьку смерть. У 300 році Аполлонію канонізували. Військова стоматологія була заснована 15 лютого 1099 року під час першого хрестового походу після захоплення Єрусалима.

Аполлонію, дочку видатного олександрійського чиновника, що вірила в Христа піддали жорстоким тортурам, вимагаючи зречення від християнства — жінці вирвали зуби і погрожували спалити живою. Аполлонія попросила її розв'язати і стрибнула у вогонь. Страждання Аполлонії так вразили її сучасників і нащадків, що народилася легенда про те, що варто тільки вимовити ім'я Аполлонії, помолитися їй — і зубний біль вщухне.

Ще цього дня:

1900 — Засновано тенісний турнір на Кубок Девіса;

1909 — У США ухвалили перший закон про заборону наркотиків;

1918 — Підписано Берестейський мирний договір, згідно з яким Німецька імперія, Австро-Угорська імперія, Османська імперія і Болгарське царство визнали УНР самостійною державою;

1920 — Шпіцбергенський трактат визначив міжнародно-правовий статус архіпелагу Свальбард (Шпіцберген);

1923 — Повстання засуджених до розстрілу отаманів Холодного Яру в Лук'янівській в'язниці Києва;

1929 — У Москві розпочався перший тиждень української літератури;

1942 — У Києві німці заарештували Олену Телігу та інших представників української інтелігенції, переважно членів ОУН (М);

1955 — Відкрився Римський метрополітен;

1969 — Здійснив свій перший політ широкофюзеляжний пасажирський літак Боїнг-74;

1964 — The Beatles вперше з'явилися в прямому ефірі американського телебачення ("Шоу Еда Саллівана"), шоу дивилися майже 74 млн телеглядачів;

1991 — Литва проголосувала за незалежність;

2015 — У Логвиновому російські військові розстріляли полонених із 30-ї бригади О. Бердеса, В. Демчука, П. Плацинського;

2018 — Поблизу сирійського міста Хішам силами коаліції на чолі з США розгромлено колону російських найманців.

Іменини: Іван, Йосип, Дмитро, Петро, Тит.