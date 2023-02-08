У Семенівці на Чернігівщині в результаті обстрілу окупантів загинули двоє місцевих жителів, ще двоє госпіталізовані

Двох людей знайдено загиблими після авіаудару російських окупантів по м.Семенівка Чернігівської області в середу, повідомляється в телеграм-каналі Оперативного командування "Північ".

"Оновлена інформація з приводу влучення авіаракет у промислову будівлю біля н.п. Семенівка: 2 цивільні особи загинули", - йдеться у повідомленні.

Раніше голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив, що одна людина загинула, дві госпіталізовані у важкому стані після авіаудару російських окупантів по Семенівці, але пошукові роботи на той момент ще тривали. "Зараз у нас дві людини, які перебувають у лікарні у тяжкому стані, і одну людину мертвою рятувальники дістали з-під завалів, і триває далі їх розбір... Попередньо, за словами співробітників, там може бути ще до двох людей", - сказав Чаус в ефірі телеканалу "Суспільне".

За його словами, авіаудару було завдано близько 16:00 двома реактивними літаками окупантів по одному з промислових підприємств Семенівської об'єднаної територіальної громади. Поранені – цивільні особи, співробітники підприємства.

Чаус розповів, що прикордонна зона на Чернігівщині постійно обстрілюється. "Жителі, які мешкають на прикордонні, майже щодня чують обстріли. Якщо взяти, наприклад, минулий тиждень, то 10 прикордонних (населених – ІФ) пунктів Чернігівської області було обстріляно. Це і Семенівська громада, і Новгород-Сіверська, Сновська, Городнянська. Ми нарахували понад 200 вибухів за минулий тиждень... Від обстрілів у нас гинуть цивільні особи... Ворог воює із мирним цивільним населенням", - сказав голова обладміністрації.

При цьому він наголосив на відсутності масового виїзду жителів прикордоння в евакуацію. "Залишили прикордоння, за нашими розрахунками, трохи більше 1,5 тис осіб. Ми надаємо за потребою місця для проживання, транспорт для евакуації у разі, якщо це необхідно… Але сказати, що люди масово виїжджають із прикордоння – я такого не скажу", – повідомив Чаус.