Окупанти за добу завдали одного ракетного та 16 авіаційних ударів по території України – Генштаб ЗСУ

Протягом доби російські окупанти завдали одного ракетного та 16 авіаційних ударів по українській території. Крім того, було здійснено 14 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільних об'єктах Очакова Миколаївської та Антонівки Херсонської областей, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Обстріляли також майже 90 населених пунктів у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, зокрема міста Вовчанськ Харківської області, Кремінна Луганської області, Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка та Вугледар Донецької області, Гуляйполе Запорізької області та Херсон.

"Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України", - наголошується у повідомленні у фейсбуці.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках ситуація залишається незмінною, наступальних угруповань противника не виявлено.