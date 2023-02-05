Події

20:45 05.02.2023

Російські війська у неділю тричі обстрілювали Херсон, є постраждалий

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Російські війська у неділю тричі обстрілювали Херсон, є постраждалий

Російські війська в неділю тричі обстрілювали Херсон: одна людина постраждала, її госпіталізували, повідомляє Херсонська міськрада.

"5 лютого армія РФ тричі обстріляла Херсон. Росіяни атакували мікрорайони Острів і Житлоселище. Зокрема, ворог обстріляв територію Суднобудівного заводу", - повідомляє Херсонська міськрада у телеграм-каналі в неділю.

"Загиблих немає. Одна людина постраждала, її госпіталізували", - уточнюється в повідомленні.

 

 

 

Теги: #херсон #обстріл #наслідки

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