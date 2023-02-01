Японія виділила $170 млн на відновлення України

Уряд Японії виділить у 2023 році ще $170 млн на реалізацію проєктів екстреного відновлення, зокрема критичної інфраструктури, на додаток до вже виділених на початку року $95 млн, повідомляється на сайті Мінвідновлення.

"Безумовним пріоритетом на цьому етапі відновлення є відновлення критичної інфраструктури, необхідне для забезпечення базових потреб громадян. Це необхідний крок для повернення українців у свої будинки та підтримки економічного розвитку в регіонах", - наводяться у релізі слова віцепрем'єра – глави Мінвідновлення Олександра Кубракова.

Наголошується, що допомога передбачає надання японськими партнерами товарів та послуг, необхідних для відновлення. Україна отримає ці кошти у рамках грантової угоди з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA),

Кубраков подякував партнерам за підтримку, зазначивши, що вона вкрай цінна та необхідна. Віцепрем'єр висловив сподівання, що після війни вдасться швидко перейти до реалізації довгострокових інвестиційних проєктів.

Як повідомлялося, на початку січня уряд Японії виділив $95 млн на відновлення. Ці кошти спрямовані на Програму розвитку ООН (ПРООН) у рамках партнерської угоди.