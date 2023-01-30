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15:36 30.01.2023

Єврокомісія, як і раніше, з міркувань безпеки не анонсує дату та імена єврокомісарів, які відвідають Україну

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Єврокомісія, як і раніше, з міркувань безпеки не анонсує дату та імена єврокомісарів, які відвідають Україну

Європейська комісія утримується від анонсування точної дати та складу групи єврокомісарів, які відвідають Україну, з причин безпеки.

Як повідомив у понеділок у Брюсселі на брифінгу представник Європейської комісії Ерік Мамер, відповідаючи на запитання про можливого "призначеного вижити" (designated survivor), сказав: "Передусім не вся колегія поїде в Україну. Ми ще не повідомляли конкретний список. Звісно, це буде більшість членів колегії, але не всі члени будуть в Україні для участі у цій конкретній зустрічі".

Він зазначив, що Єврокомісія перебуває "в дуже тісному контакті з українською владою, коли йдеться про всі заходи, яких має бути вжито, щоб гарантувати безпеку засідання".

За словами Мамера, Європейська комісія має механізми, які забезпечують продовження функціонування інституції, якщо цього потребуватимуть обставини. "Комісія враховує все, що стосується продовження роботи, щоб гарантувати, що справи вестимуться за будь-яких обставин. Ми не вдаватимемося в деталі, але є передбачений порядок комісарів, які можуть гарантувати, що справи продовжуються, якщо є якісь причини так зробити", - сказав він, відіславши журналістів до оприлюдненого на сайті Єврокомісії складу колегії.

Мамер також не відповів ствердно на запитання, яке містило дату майбутнього засідання Європейської комісії з українським урядом. "Ми ще не підтвердили дату засідання колегії з урядом – я далі це не коментуватиму... і я не коментуватиму, хто конкретно з комісарів їде туди. Це рішення, яке приймає кожен член комісії", - повторив він цю позицію.

Відповідаючи на запитання про обговорення під час майбутнього засідання можливої оцінки прогресу України у світлі заявки на членство, представник Єврокомісії знову зазначив, що є відомий усім порядок денний, коли буде оприлюднено доповідь щодо розширення (осінь). "Я не зазначатиму тут, що обговорюватимуть на засіданні", - додав Мамер.

Теги: #візит #єврокомісія

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