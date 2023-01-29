29 січня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 340 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 340 RUSSIAN AGRESSION

29 січня відзначають День мобілізації проти загрози ядерної війни, Всесвітній день допомоги хворим на проказу.

В Україні – День пам'яті Героїв Крут.

Православна церква – День поклоніння чесним веригам святого Петра.

День пам'яті Героїв Крут

Цього дня, 1918 року, близько 4 сотень мужніх воїнів із загону київських курсантів та козаків "Вільного козацтва" виступили в нерівному бою проти чотиритисячного підрозділу російської Червоної гвардії.

Завдяки перемозі та сміливості українських воїнів більшовицький наступ на Київ було зупинено на чотири дні, що дало змогу укласти Брестський мир між Українською Народною Республікою та державами Четверного союзу. Цим документом Україна визнавалася самостійною державою із західним кордоном, яка існувала між Австро-Угорщиною та Росією до 1914 року. Холмщина та Підляшшя відходили в Україну.

Водночас Договір передбачав встановлення дипломатичних відносин між деякими країнами, повернення військовополонених, обмін цивільних інтернованих, відмова від будь-яких анексій та контрибуцій, негайне відновлення економічних контактів та взаємного обміну товарами.

День мобілізації проти загрози ядерної війни

День мобілізації проти загрози ядерної війни відзначається в усьому світі у річницю ухвалення Делійської декларації, основною метою якої є заклик до припинення гонки ядерних озброєнь, скорочення та подальшої ліквідації ядерних арсеналів країн світу, та усунення самої загрози ядерної війни.

Ще цього дня:

1907 – Лі де Форест запатентував тріод – перший практичний електронний підсилювач;

1918 - У Києві о третій годині ночі почалося більшовицьке повстання, мета якого - завдання удару по владі та війську Центральної Ради незалежної УНР напередодні наступу на столицю червоної російської армії під командуванням Муравйова;

1921 – На конференції в Парижі країни – переможці у 1-й Світовій війні визначили суму військових репарацій для Німеччини – 226 мільярдів золотом мали бути виплачені упродовж 42 років;

1927 – У Лондоні відкрили "Park Lane Hotel" - перший готель, у кожному номері якого була ванна кімната;

1929 - У Нашвіллі (Теннессі, США) організовано першу у світі школу тренування собак-поводирів;

1960 – Створено штучну нирку;

1978 - Швеція першою у світі офіційно заборонила використання аерозольних балончиків через їх руйнівний вплив на озоновий шар Землі;

1996 – Президент Франції Жак Ширак оголосив про повне припинення його країною ядерних випробувань.

2002 - Президент США Джордж Буш назвав Ірак, Іран та Північну Корею "Віссю зла".

Іменини: Максим, Петро, Неоніла, Іван.