28 січня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 339 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 339 RUSSIAN AGRESSION

28 січня відзначають Міжнародний день захисту персональних даних, Всесвітній день безробітних, день відкриття Антарктиди та день конструктора Lego.

Православна церква –вшановує пам'ять Павла Фівейського.

Міжнародний день захисту персональних даних

У цифрову еру персональні дані надаються щомиті: на роботі, в онлайн-магазині або у разі зверненні до будь-якого державного органу. Але більшість людей досі не знають, як ця інформація зберігається та використовується. Саме тому у 2006 році Радою Європи було затверджено Міжнародний день захисту персональних даних.

Вибрана дата має символічне значення. Вона присвячена річниці підписання Конвенції Ради Європи від 28 січня 1981 року "Про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних". Документ став першим міжнародним інструментом у сфері захисту інформації. Він визначив засоби захисту прав людини на недоторканність особистого життя та закріпив низку принципів: законність отримання, зберігання, обробки персональних даних.

Всесвітній день безробітних

Головна мета цього дня – привернути увагу суспільства до проблеми безробіття, через яку мільйони людей залишаються без засобів для існування. До того ж безробіття це теж проблема держави. Адже через масове скорочення робочих місць виникає невдоволення громадян. А це призводить до політичних та соціальних криз.

Міжнародний день конструктора Lego

Цього дня, 1958 року, виробниками була запатентована цегла, яка сьогодні є основною деталлю практично всіх наборів. До речі, всі елементи, випущені за ці роки, сумісні між собою.

Сьогодні Lego вважається найбільш знаковим брендом на планеті. Ці конструктори мають свої переваги – універсальність, високу якість, необмеженість фантазії.

Ще цього дня:

1919 – У Чехословаччині засновують Університет Масарика;

1920 – Виставою Володимира Винниченка "Гріх" у Вінниці відкривається Український драмтеатр імені Івана Франка (Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка);

1921 – У Парижі відкривають символічний монумент Невідомому солдатові, що має вигляд Тріумфальної арки;

1929 – У Відні відбувається Перший конгрес українських націоналістів, на якому оголошують про створення ОУН, його керівником обирають Євгенія Коновальця;

1958 – Компанія Lego отримує патент на цеглу (деталь) конструктора;

1986 - Через 73 секунди після старту, який транслювався в прямому телеефірі, над мисом Канаверал вибухнув американський космічний човник "Челенджер";

1990 – У Бухаресті проходять продемократичні демонстрації з вимогами усунення всіх колишніх комуністів від влади;

1992 рік – Державним Прапором України стає синьо-жовтий, який затверджує Верховна Рада;

1992 рік – Україна встановлює дипломатичні відносини з Італією;

2010 рік – Президент України Віктор Ющенко указом про увічнення учасників боротьби за незалежність України у XX столітті визнає воїнів УПА учасниками боротьби за незалежність України;

2014 - Верховна Рада України скасувала диктаторські закони 16 січня. Тодішній прем’єр Микола Азаров подав у відставку.

Церковне свято

28 січня – день пам'яті Павла Фівейського. Цей священнослужитель відомий тим, що став першим християнським ченцем і самітником-довгожителем. Прожив 91 рік на самоті.

Народився в Єгипті. У ранньому дитинстві осиротів, а його родичі бажали лише отримати спадщину, а тому влаштували за Павлом гоніння, щоби відібрати його майно. Святий утік і переховувався, щоб зберегти власне життя. Знайшов притулок у невеликій печері, а харчувався тим, що приносили Павлові птахи: хлібом та фініками. Свій час святий постійно проводив у молитвах.

Помер у віці 113 років. З них 91 рік провів на самоті. Вважається покровителем усіх, хто потребує, адже в нього самого був дуже непростий життєвий шлях.

Іменини: Гаврило, Михайло, Ян, Прохор, Павло, Олена, Ілона.