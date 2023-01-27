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15:58 27.01.2023

У Києві з 30 січня відновиться навчання у школах після місяця зимових канікул

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У Києві з 30 січня відновиться навчання у школах після місяця зимових канікул

У понеділок, 30 січня, відновиться навчальний процес у школах Києва, повідомляє Київська міська державна адміністрація у телеграм-каналі.

"97% столичних шкіл, які мають укриття, відновлять навчання у змішаному форматі – як онлайн, так і офлайн. У класи мають прийти близько 117 тисяч школярів", - ідеться у повідомленні у телеграм-каналі.

Зазначається, що під час зимових канікул у навчальних закладах відбувалися додаткові роботи з упорядкування укриттів.

"Сьогодні там можуть отримати прихисток понад 189 тисяч осіб – на 42 тисячі більше, ніж на початку навчального року", - зазначають у КМДА.

Крім того, було проведено перевірки готовності шкіл до другого семестру. Особливу увагу було приділено школам, які постраждали внаслідок повітряних атак.

"Вони готові приймати учнів: опалення підключене, персонал проінструктовано на випадок нових небезпек. Крім того, провели роботи, які мають забезпечити якісне і безперебійне підключення до інтернету", - повідомляють у КМДА.

Зазначається також, що завдяки довгим зимовим канікулам столичним школам вдалося суттєво заощадити на опаленні та витратах на електроенергію.

Теги: #київ #навчання #школи

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