Події

17:12 26.01.2023

Лондон сподівається поставити танки Challenger 2 Україні до кінця березня

1 хв читати
Лондон сподівається поставити танки Challenger 2 Україні до кінця березня

Британська влада розраховує здійснити постачання Україні танків Challenger 2 до кінця березня, повідомив у четвер у парламенті заступник голови Міноборони Британії Алекс Чак.

"Наш намір полягає в тому, щоб танки опинилися там наприкінці березня", - наводять його слова британські ЗМІ.

Він додав, що до цього моменту українські військові пройдуть курс інтенсивного навчання того, як управляти цими танками та підтримувати їхню боєздатність.

Минулого тижня стало відомо, що Велика Британія передасть Україні свій найвагоміший пакет військової допомоги, до якого увійдуть 14 танків Challenger 2 та самохідні артилерійські установки AS-90.

Challenger 2 - основний бойовий танк сухопутних військ Великої Британії, що випускався з 1994 до 2009 року. Маса – 62,5 т, вважається одним із найважчих західних танків. У 2008 та 2014 роках проводилися модернізації танків, остання з них передбачає продовження служби Challenger 2 до 2035 року. Загалом британська промисловість випустила понад 400 танків цієї моделі.

Тим часом влада ФРН прийняла напередодні рішення передати Україні першу партію з 14 танків Leopard 2. Берлін також надасть союзникам дозвіл на те, щоб і вони постачали танки Leopard 2 в Україну.Окрім того, президент США Джо Байден оголосив у середу про рішення надіслати Україні 31 танк M1 Abrams.

Теги: #challenger_2

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:14 11.01.2023
У Лондоні розглядають можливість постачання танків Україні - ЗМІ

У Лондоні розглядають можливість постачання танків Україні - ЗМІ

16:24 09.01.2023
Лондон може відправити Києву танки Challenger 2 - ЗМІ

Лондон може відправити Києву танки Challenger 2 - ЗМІ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони завдали за добу 9 ударів по місцях скупчення окупантів

Окупанти випустили по Україні 59 ракет за добу, 47 збито

Окупанти продовжують наступ на бахмутському та новопавлівському напрямках, незважаючи на значні втрати

Франція надасть 3 млн євро на розгортання присутності МАГАТЕ на українських АЕС – глава МЗС

Байден у лютому може відвідати Європу - ЗМІ

ОСТАННЄ

Окупанти скорочують бюджетників у Сімферополі

США запровадили візові обмеження проти більш ніж 500 російських військових

Сили оборони завдали за добу 9 ударів по місцях скупчення окупантів

Окупанти випустили по Україні 59 ракет за добу, 47 збито

Глава МЗС Франції про постачання Україні танків Leclerc: Жодне рішення не є неможливим

Окупанти продовжують наступ на бахмутському та новопавлівському напрямках, незважаючи на значні втрати

Дніпропетровська область також повертається до погодинних графіків відключення е/е – ДТЕК

Франція надасть 3 млн євро на розгортання присутності МАГАТЕ на українських АЕС – глава МЗС

Кожен має розуміти відповідальність перед країною - Єрмак

Окупанти обстріляли з міномета Сеньківку Чернігівської області, пошкоджено житловий будинок

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА