Лондон сподівається поставити танки Challenger 2 Україні до кінця березня

Британська влада розраховує здійснити постачання Україні танків Challenger 2 до кінця березня, повідомив у четвер у парламенті заступник голови Міноборони Британії Алекс Чак.

"Наш намір полягає в тому, щоб танки опинилися там наприкінці березня", - наводять його слова британські ЗМІ.

Він додав, що до цього моменту українські військові пройдуть курс інтенсивного навчання того, як управляти цими танками та підтримувати їхню боєздатність.

Минулого тижня стало відомо, що Велика Британія передасть Україні свій найвагоміший пакет військової допомоги, до якого увійдуть 14 танків Challenger 2 та самохідні артилерійські установки AS-90.

Challenger 2 - основний бойовий танк сухопутних військ Великої Британії, що випускався з 1994 до 2009 року. Маса – 62,5 т, вважається одним із найважчих західних танків. У 2008 та 2014 роках проводилися модернізації танків, остання з них передбачає продовження служби Challenger 2 до 2035 року. Загалом британська промисловість випустила понад 400 танків цієї моделі.

Тим часом влада ФРН прийняла напередодні рішення передати Україні першу партію з 14 танків Leopard 2. Берлін також надасть союзникам дозвіл на те, щоб і вони постачали танки Leopard 2 в Україну.Окрім того, президент США Джо Байден оголосив у середу про рішення надіслати Україні 31 танк M1 Abrams.