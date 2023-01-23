Студентська збірна України здобула шість медалей на Всесвітній зимовій універсіаді в США

Студентська збірна України здобула шість медалей на Всесвітній зимовій універсіаді у Лейк-Плесіді (США), повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

"Вітаю студентську збірну України з успішним виступом на Всесвітній зимовій універсіаді, що тривала з 11 до 22 січня в Лейк-Плесіді (США)! Завдяки вам у часи випробувань, які випали на долю нашої держави, синьо-жовтий прапор знову замайорів на весь світ. Ви довели, що попри всі труднощі Україна залишається провідною країною у світовому студентському спорті", - написав Шкарлет у телеграм-каналі.

Міністр зазначив, що збірна виборола шість медалей, з яких одна золота, одна срібна та чотири бронзові, а також має у досягненнях четверті, п'яті та шості місця.

Повідомляється, що українські спортсмени змагалися у восьми видах спорту з 12 – у біатлоні, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних перегонах, сноубордингу, фігурному катанні, хокеї з шайбою та шорт-треку.

У складі команди було 60 спортсменів та 29 тренерів.

"На цій зимовій Універсіаді у складі української команди були представники з 22 університетів. Мені приємно відзначити, що кількість закладів вищої освіти, які беруть участь у міжнародних змаганнях, щороку зростає. Це означає, що український студентський спорт розвивається та має перспективне майбутнє", - написав Шкарлет.