Події

19:03 22.01.2023

У Харкові за підтримки посольства Казахстану відкрили "юрту незламності"

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У Харкові за підтримки посольства Казахстану відкрили "юрту незламності"

До Дня Соборності у Харкові поряд із Пам'ятником закоханим біля ст. метро Архітектора Бекетова встановили "юрту незламності", повідомляється у телеграм-каналі Харківської міської Ради.

"Юрта незламності" встановлена за підтримки посольства Казахстану в Україні, голови міжпарламентської групи дружби "Україна - Казахстан", народного депутата України Сергія Нагорняка, казахського бізнесмена Даулета Нуржанова та представників казахської діаспори України, йдеться у повідомленні міської Ради.

Щодня намет працюватиме як пункт обігріву, де всі охочі зможуть зігрітися, підзарядити телефони та випити гарячий чай.

"Знаково, що саме сьогодні, у День Соборності, ми відкрили цю «юрту незламності», яка вказує на однозначну підтримку України казахським народом у складні для всіх нас часи. Вислювлюю вдячність Казахстану, усім тим, хто не лише не покинув харків’ян у біді, а й активно допомагає нам долати негаразди. Ця юрта є символом єднання двох культур і свідчить про дружбу наших народів", – наголосив під час урочистого відкриття Харківський міський голова Ігор Терехов.

Нещодавно такі ж юрти відкрилися у Києві та в Бучі.

 

 

 

Теги: #харків #соборність #юрта_незламності

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