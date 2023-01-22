22 січня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 333 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 333 RUSSIAN AGRESSION

22 січня в Україні відзначають День соборності. У Польщі – День дідуся. У Ватикані – День створення Швейцарської гвардії для охорони понтифіків та папської резиденції (1506). У Болівії – День заснування Багатонаціональної держави (1928).

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Іони (у схимі Петра) Київського, засновника Іонинського монастиря, де зберігаються його мощі.

День соборності України

День соборності України — державне свято, яке відзначають 22 січня. Його встановлено відповідно до указу Президента України № 42/99 від 21 січня 1999 року, на честь дня проголошення у 1919 році Акту возз'єднання Української Народної Республіки (УНР) та Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) в єдину українську державу.

У січні 1918 року було створено Українську Народну Республіку (УНР), а на територіях, що входили до складу Австро-Угорської імперії, було утворено Західно-Українську Народну Республіку (ЗУНР). У грудні 1918 року лідери двох держав у Фастові підписали перед об’єднавчий договір. 22 січня 1919 року цей договір, який увійшов до історії як Акт Злуки (Велика Злука) — акт об'єднання українських земель, був оприлюднений у Києві на Софійській площі.

Акт "Злуки" став реальним втіленням вікової мрії українців про свою суверенну державу.

У 1990 році, 22 січня, мільйони жителів України вишикувалися в живий ланцюг від Києва до Львова, відзначаючи День соборності.

День дідуся в Польщі

Після Дня бабусі, що відзначається в Польщі 21 січня, маленькі та дорослі онуки вітають своїх дідусів, тепер уже з їхнім святом.

Цього дня онуки заходять до дідусів та бабусь у гості, дарують їм подарунки та квіти. Це чудовий привід зібратися всією сім'єю для душевних розмов, поділитися новинами, згадати сімейні історії, відчути радість від зустрічі. Це справді свято роду, коли представники кількох поколінь збираються разом.

Ще цього дня:

1918 - У будинку Педагогічного музею Малою Радою затверджено IV Універсал, який проголосив Україну незалежною державою;

1919 – Директорія УНР проголосила Акт з'єднання УНР та ЗУНР. ЗУНР перетворено на Західні Області УНР;

1942 - Із Києва вирушив перший поїзд із робітниками, загітованими на роботу в Німеччині (остарбайтери). Згодом такі вивезення стануть примусовими;

1963 - Федеральний канцлер ФРН Конрад Аденауер та президент Франції Шарль де Голль підписали у Парижі франко-німецький договір про дружбу (Єлисейський договір);

1970 - Відбувся перший регулярний політ "Боїнга 747" з пасажирами на борту - літак вилетів із Нью-Йорка і за шість з половиною годин приземлився в Лондоні;

1987 - Філ Донох’ю став першим американським ведучим, який провів телевізійні ток-шоу в СРСР;

1990 - Майже все населення Баку вийшло на поховання жертв "Чорного січня";

1992 – Канадійка українського походження Роберта Боднар, завдяки участі у програмі Space Shuttle, стає першим неврологом у космосі;

1992 – Філіппіни визнали незалежність України;

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Іраном;

1992 – 22-23 січня відбувся І Всесвітній конгрес українців;

2010 – Віктор Ющенко підписав Указ про присвоєння провіднику ОУН Степану Бандері звання Героя України;

2014 – Перші загиблі на Майдані в Києві.

Іменини: Петро, Пилип, Антоніна, Пахом, Захар.