Події

18:47 20.01.2023

Кіт Степан із Харкова потрапив на обкладинку Times Monaco

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Кіт Степан із Харкова, відомий серед користувачів інстаграму, потрапив на обкладинку журналу Times Monaco.

Як повідомляється у статті самого видання, у березні 2022 року вихованець і його хазяйка на ім'я Ганна змушені були через війну залишити своє рідне місто Харків. Свій притулок вони знайшли в Монако.

"Для нас був довгий і складний шлях покинути Харків, який постійно зазнавав ракетних обстрілів. Монако було першим місцем у Європі, куди ми дісталися і знайшли прихисток. Ми прожили там два місяці й отримали велику допомогу, підтримку та турботу від місцевих жителів. І ми щиро вдячні за нашу безпеку", – прокоментувала для Times Monaco сама Ганна.

Також зазначено, що хазяйка та її кіт проробили велику роботу за допомогою платформи "Інстаграм" і зібрали тисячі євро на благодійність, щоб допомогти тваринам, які постраждали від війни в Україні.

Кіт Степан має в інстаграмі 1,3 мільйона підписників. Він відомий фотографіями, розміщеними в соціальній мережі його хазяйкою, з його фірмовою позою – невимушено сидить за столом, спираючись на лікоть, як людина.

 

Теги: #кіт #times

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