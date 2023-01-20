Глава Пентагону на Ramstein-8: Наразі не час знижувати темп, це вирішальний момент для України

Міністр оборони США Ллойд Остін, відкриваючи засідання контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" у Німеччині, закликав союзників активізувати зусилля та не знижувати темп, оскільки наразі вирішальний момент для України та вирішальне десятиліття для світу.

"Радий бачити вас на засіданні контактної групи з оборони. Разом ми розпочинаємо новий рік із новою рішучістю підтримати відважних захисників України. І я знаю, що ця зустріч лише зміцнить нашу єдність", - сказав Остін на відкритті засідання контактної групи у п'ятницю.

Міністр оборони США висловив співчуття у зв'язку з авіакатастрофою у Броварах, назвавши це жахливою трагедією.

Також він привітав міністра оборони України Олексія Резнікова, який сидів поруч із ним за столом, і зазначив, що президент України Володимир Зеленський приєднається до учасників зустрічі в онлайн-форматі за декілька хвилин.

"Ми зустрічаємося у неспокійний час, але якщо ви подивитеся навколо, на цей стіл, ви побачите рішучість та єдність цієї контактної групи. 50 країн виступили за те, щоб допомогти Україні захистити себе заради спільного майбутнього", - наголосив він.

Остін наголосив, що учасники зібралися сьогодні, оскільки рішуче налаштовані нарощувати зусилля. За його словами, обговорюватиметься ситуація на полі бою, потреби української армії та важке озброєння. Особливу увагу буде приділено системам ППО та бронетехніці.

"Так, це вирішальний момент для України, і вирішальне десятиліття для світу. Ми всі підтримуємо Україну, її самооборону і підтримуватимемо стільки, скільки потрібно", - заявив міністр.

Також він наголосив, що наразі "вирішальний момент", оскільки Росія перегруповується та мобілізує нові сили.

"Наразі не час сповільнювати темп. Наразі час копати глибше. Українці дивляться на нас. Кремль спостерігає за нами. Історія спостерігає за нами. Ми не здамося. І ми не похитнемось у нашій рішучості допомогти Україні захистити себе від імперіалістичної агресії Росії", - підсумував міністр.