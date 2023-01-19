Кулеба: Ми працюємо над отриманням додаткових ЗРК Patriot для України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про успіхи у переговорах щодо отримання Україною додаткових батарей зенітно-ракетних комплексів Patriot.

"Нам знадобилося два роки, щоб отримати згоду на відправлення ЗРК Patriot, і нам знадобилося менше місяця, щоб отримати три батареї Patriot від США, Німеччини та Нідерландів. І ми працюємо над більшою кількістю. І я впевнений, що у нас буде більше, тому що у нас були успіхи в декількох обговореннях на цю тему", - сказав Кулеба під час відеозвернення в Ukraine House у Давосі (Швейцарія) у четвер.

"Ми бачимо, як все набирає обертів. І це те, про що президент Зеленський учора говорив у Давосі: всі рішення, які ви ухвалюєте, відмінні, але ви маєте прискорити їх ухвалення", - додав він.

Міністр наголосив, що коли рішення про отримання Україною ракет великої дальності та бомбардувальників будуть розблоковані, список найбільш необхідної зброї буде складено.

Водночас він зазначив, що питання отримання танків уже розблоковане, нагадавши про рішення Франції першими передати Україні AMX-10 RC.