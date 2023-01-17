17 січня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 328 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 328 RUSSIAN AGRESSION

17 січня – Всесвітній день дитячих винаходів, День творчості та натхнення і День канатної дороги.

Православна церква вшановує пам'ять преподобномученика Зосими пустельника Кілікійського, Собор 70 апостолів, День пам'яті преподобного Феоктиста, ігумена Кукума Сікелійського.

Католицька церква святкує День святого Антоніо.

Ще цього дня, 395 року Римська імперія розділилася на Східну та Західну. В 1377 Резиденцією Папи Римського стає Ватикан, а в 1773 Джеймс Кук перетнув Південне полярне коло.

1805 – У Харкові відкрито перший у східній Україні університет;

1917 - США купують у Данії Віргінські острови за 25 млн доларів;

1919 - Польський піаніст і композитор Ігнацій Ян Падеревський став прем'єр-міністром Польщі;

1920 - У Радянській Росії було офіційно скасовано смертну кару;

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з ФРН та Індією;

2001 - Євреї, що пережили Голокост, домоглися компенсації від влади Австрії за майно, конфісковане в період правління нацистів;

2008 - У лондонському аеропорту Хітроу після відмови двигунів літак Boeing 777-200 компанії British Airways здійснив жорстку посадку, постраждали 47 осіб;

2010 – Відбувся перший тур виборів Президента України.

Всесвітній день дитячих винаходів

Щорічно 17 січня у всьому світі відзначається День дитячих винаходів. Він встановлений не тільки для вшанування юних геніїв, але й спрямований на те, щоб спонукати дітей виявляти цікавість до навколишнього світу і застосовувати творчий підхід при вирішенні проблем, що виникають у житті.

Датою Дня обрано день народження одного з найвидатніших американців - державного діяча, дипломата, вченого, винахідника, журналіста Бенджаміна Франкліна (1706-1790). Свій перший винахід — ласти для плавання, які одягалися на руки, — Бен Франклін винайшов у віці 12 років.

День канатної дороги

17 січня 1871 року житель США Ендрю Сміт Холлідей отримав перший патент на канатну дорогу, що надалі стало приводом відзначати це свято.

Церковне свято

День святого Антоніо

17 січня католицька церква святкує День святого Антоніо. Особливо і грандіозні святкування відбуваються на честь святого у південній та центральній Італії.

Святий Антоніо прославився тим, що став одним із перших, хто випробував аскетичне життя в пустелі, повністю відірваний від цивілізації. Тому його вважають засновником чернецтва, нового духовного руху того часу.

Іменини: Олександр, Артем, Денис, Юхим, Йосип, Карп, Климент, Марк, Никанор, Микола, Павло, Прохор, Семен, Степан, Терентій, Тимофій, Трохим, Пилип.