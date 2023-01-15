Росіяни обстріляли будівлю Червоного Хреста в Херсоні, виникла серйозна пожежа

Російські окупаційні війська обстріляли Херсон та пошкодили будівлю Червоного Хреста, виникла пожежа, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Окупанти обстріляли місто. Ворожі снаряди вразили приміщення, де працюють представники Червоного Хреста. Через обстріл сталася серйозна пожежа. Працюють рятувальники. Інформації про постраждалих немає", - написав він у телеграм-каналі в неділю ввечері.

"Ворог знав, куди завдає удар, - написав Тимошенко. - Під час обстрілу цієї ж будівлі в середині грудня загинула волонтер і член загону швидкого реагування Червоного Хреста Вікторія Яришко".