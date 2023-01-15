15 січня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 326 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 326 RUSSIAN AGRESSION

15 січня у світі - Всесвітній день релігії, День Вікіпедії та День головного убору.

У Хорватії – День міжнародного визнання країни, а в Єгипті – День посадки дерев. У США - Національний день полуничного морозива та Національний день свіжовичавленого соку.

Православна церква вшановує пам'ять Серафима Саровського.

За народним календарем – Сильвестрів день.

Всесвітній день релігії

Заснований у 1950 році Національною духовною асамблеєю бахаї Сполучених Штатів, відзначається у світі в третю неділю січня кожного року.

Мета Всесвітнього дня релігії - наголосити на ідеї, що духовні принципи, закладені в основу світових релігій, гармонійні і що релігії відіграють важливу роль в об'єднанні людства.

День Вікіпедії

Ларрі Сенгер та Джиммі Вейлз запустили Вікіпедію як один англомовний розділ на сайті www.wikipedia.com. Це найпопулярніша у світі вебенциклопедія, яка містить понад 50 мільйонів статей різними мовами. Сервіс створений у 2001 році, і зараз він п'ятий за відвідуваністю у світі.

Ще цього дня:

1943 - У штаті Вірджинія (США) завершили будівництво Пентагону - найбільшої офісної споруди у світі, в якій базується Міністерство оборони США;

1967 - У "Лос-Анджелес Меморіал Колізеум" вперше розіграно Супербоул (фінальна гра сезону у професійному американському футболі);

1970 - 28-річний полковник Муаммар Каддафі, який прийшов до влади в Лівії в 1969 році в результаті військового перевороту та влади короля Ідріса, проголошений прем'єр-міністром країни.

1986 - У радянських газетах опубліковано заяву Генерального секретаря ЦК КПРС Михайла Горбачова, в якій проголошено "програму поетапної ліквідації до 2000 року всіх видів ядерних озброєнь";

1992 - Бернерс-Лі Тім, "батько World Wide Web", випустив веббраузер - програму, що дозволяє переглядати ресурси інтернету;

1992 - Президією Верховної Ради України затверджено музичну редакцію Державного гімну України, автором якої є Михайло Вербицький;

1992 - Ямайка та Австрія визнали незалежність України;

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Грецією;

1993 – У США на телеканалі NBC вийшла в ефір остання, 2137 серія "Санта-Барбари";

1994 - За нез'ясованих обставин пропав безвісти український політик Михайло Бойчишин;

2001 - Ларрі Сенгер та Джиммі Вейлз запустили Вікіпедію як один англомовний розділ на сайті www.wikipedia.com;

2006 – Уперше Президентом Чилі стала жінка – Мішель Бачелет.

2009 - Екіпаж американського аеробуса А-320 зумів врятувати від загибелі 150 пасажирів, посадивши літак, у якого відмовили двигуни, на воду річки Гудзон. Ця подія отримала назву "Диво на Гудзоні", а в 2016 році за цією історією було знято фільм.

Церковне свято

15 січня православна церква вшановує пам'ять римського єпископа Сильвестра I. Він народився в Римі у християнській родині. За часів гонінь зазнавав репресій за те, що займався похованням убитих мучеників. Існує легенда, що Сильвестр зміг навернути до християнства імператора Костянтина, який був язичником. Імператор захворів на проказу. Він попрямував до Сильвестра і попросив зцілення. Сильвестр хрестив Костянтина, після чого той одужав.

Пам'ять Серафима Саровського церква вшановує 15 січня і 1 серпня. Святий зцілював хворих не лише словами, а й любов'ю. За життя Серафима поважали, а після смерті його шанування стало особливим. Очевидці неодноразово розповідали, що на його могилі відбуваються дива. На початку ХХ століття його зарахували до лику святих.

Іменини: Борис, Серафим, Сильвестр, Сергій, Юлія, Уляна, Сидор, Кузьма, Марк, Петро.