Зеленський та прем'єр Люксембургу обговорили спільні кроки щодо протидії російській агресії

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Бетель обговорили спільні кроки щодо протидії російській агресії.

"Провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Люксембургу Ксав'є Бетелем. Поінформував про ситуацію на полі бою. Обговорили спільні кроки щодо протидії російській агресії. Також торкнулися питання реалізації української формули миру", - повідомив Зеленський у твіттері у четвер.