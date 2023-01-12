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19:00 12.01.2023

Зеленський та прем'єр Люксембургу обговорили спільні кроки щодо протидії російській агресії

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Зеленський та прем'єр Люксембургу обговорили спільні кроки щодо протидії російській агресії

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Бетель обговорили спільні кроки щодо протидії російській агресії.

"Провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Люксембургу Ксав'є Бетелем. Поінформував про ситуацію на полі бою. Обговорили спільні кроки щодо протидії російській агресії. Також торкнулися питання реалізації української формули миру", - повідомив Зеленський у твіттері у четвер.

 

Теги: #люксембург

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