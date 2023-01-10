10 січня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 321 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 321 RUSSIAN AGRESSION

10 січня у світі відзначають День Ліги націй, День відкриття першої сесії Генеральної Асамблеї ООН, День метро.

У США – День гіркого шоколаду, День подяки кімнатним рослинам та День наведення порядку на робочому столі. У Казахстані – День Нацгвардії, а в Японії – День повноліття та День номера "110".

Католицька церква вшановує пам'ять святого Агафона, папи Римського.

Православна церква – День пам'яті 20 000 священномучеників.

День метро у світі відзначають 10 січня. Саме цього дня в Лондоні 160 років тому, у 1863 році, відкрився перший метрополітен у світі. 1939 року було утворено Запорізьку, Кіровоградську та Сумську області УРСР. У 1992 році Україна встановила дипломатичні відносини з Бразилією, Чилі та Великою Британією, а в 1994 році — у Брюсселі на зустрічі представників країн-членів НАТО було схвалено проєкт програми "Партнерство заради миру", до якої 1998 року приєдналася Україна.

День відкриття першої сесії Генеральної Асамблеї ООН

10 січня 1946 року у Лондоні розпочала роботу перша сесія Генасамблеї ООН. Ця дата збігається з датою 26-ї річниці утворення Ліги Націй – всесвітнього руху за мир та співпрацю між націями – яка була заснована 10 січня 1920 року та розпущена 18 квітня 1946 року. Її активи та зобов'язання були передані до ООН.

Генеральна Асамблея ООН була заснована у 1945 році відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй. Від самого початку вона є головним дорадчим, директивним та представницьким органом Організації Об'єднаних Націй. Асамблея є форумом для багатостороннього обговорення всього спектра міжнародних проблем, про які йдеться у Статуті. Одна з головних ролей приділяється Генеральній Асамблеї у процесі встановлення та кодифікації міжнародного права.

На першій сесії Генеральної Асамблеї були присутні представники 51 держави. Нині до складу Генеральної Асамблеї входять 193 держави, які є членами Організації Об'єднаних Націй.

Церковні свята

День пам'яті 20 тисяч святих мучеників

За правління імператора-язичника Максиміана на початку 4 століття руйнувалися храми, спалювалися богослужбові книги, відбувалися гоніння на християн. У цей час єпископом міста Нікомідії був святий Кирило, який сприяв поширенню християнства, внаслідок чого багато сановників імператора були таємними християнами.

У палаці Максиміана жила язичницька жриця Домна. Свята не хотіла жити серед язичників і прикинулася шаленою. Коли їх видалили з палацу, вона оселилася в дівочому монастирі біля ігумені Агафії, яка одягла її в чоловічий одяг, обстригла волосся і відпустила з монастиря. Коли імператор повернувся, то наказав знайти колишню жрицю Домну.

У свято Різдва Христового 302 року у Нікомідійській соборній церкві зібралося близько 20 тисяч християн. Імператор відправив у храм оповісника, щоб передати наказ усім християнам принести жертву ідолам, інакше він спалить храм разом із тими, хто молиться. Усі присутні відмовилися вклонитися ідолам, після чого кати підпалили церкву і всі християни загинули у вогні.

Імператор був упевнений, що всіх християн Нікомідії знищено, але дізнався, що християни ще залишилися. Коли Свята Домна повернулася до міста, то довго плакала на пожежі, бо не померла зі своїми сестрами. Вона пішла на берег моря, де рибалки витягли сітками з води тіла мучеників Індіса, Горгонія та Петра. Одягнена в чоловічий одяг, свята Домна допомагала рибалкам тягнути сіті, які залишили їй тіла всіх мучеників.

Домна поховала їх і щодня відвідувала ці могили. Коли Максиміан дізнався, що якийсь хлопець відвідує могили християн, то наказав відрубати йому голову. Разом із Домною стратили і священномученика Євфимія.

Іменини: Дорофей, Ігнатій, Симон Петро.