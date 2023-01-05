5 січня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 316 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 316 RUSSIAN AGRESSION

5 січня – Міжнародний день бойскаута і Міжнародний розвантажувальний день.

У США – День птахів, в Індії – День народження гуру Гобінда Сінгха, в Англії – Дванадцята ніч, у Сербії та Чорногорії – народне свято Тунцидан.

Православна церква вшановує пам'ять десяти святих мучеників Критських.

У 2019 році, 5 січня, Вселенський патріарх Варфоломій підписав у Стамбулі томос про автокефалію Православної церкви України.

Міжнародний день бойскаута

Засновником скаутського руху вважають англійський генерал-майор у відставці Роберт Баден-Павелл. У 1907 році він організував перший скаутський табір на острові Броунсі. Ідея якого полягала в тому, щоб навчити підлітків мислити самостійно та виживати у важких умовах.

Міжнародний день скаутів включено до календаря святкових дат з 1910 року, коли скаутський рух був визнаний королівською хартією. Девізом скаутських організацій став заклик: "Будь готовий!", а емблемою – трипелюсткова лілія.

День народження гуру Гобінда Сінгха в Індії

Свято відзначають у громадах сикхів на честь гуру Гобінда Сінгха – десятого та останнього гуру, який заклав основи майбутньої Сикської держави.

Дванадцята ніч

Християнське свято в Англії, яке відзначають із 5 на 6 січня. Він завершує так звані Дванадцять днів Різдва: від Різдвяного Святвечора до Хрещенського.

Тунцидан у Сербії та Чорногорії

Народне свято Тунцидан відзначають за два дні до православного Різдва (Божича).

Цього дня заведено забивати порося, яке готуватимуть наступного дня, а подаватимуть на Різдво. Також господині замішують тісто для святкового пирога, який пектимуть на Святвечір. Згідно з поширеною думкою, цього дня нічого не можна давати з дому, а також карати дітей.

Ще цього дня:

1918 - УНР випустила в обіг перші українські банкноти з написами українською, польською та мовою ідиш;

1919 - У Мюнхені засновано Німецьку робочу партію, перетворену через рік у Націонал-соціалістичну німецьку робочу партію;

1933 - У Сан-Франциско почалося будівництво одного з найвідоміших у світі мостів Золоті ворота. Завершено будівництво було в 1937 році;

1953 - Прем'єра п'єси Семюела Бекета "Чекаючи на Годо", найвизначнішої англомовної п'єси ХХ століття;

1968 - Прихід до влади в Чехословаччині Александера Дубчека, який започаткував "Празьку весну".

1972 – Початок робіт зі створення США багаторазового транспортного космічного корабля;

1977 - Заарештовано лідерів Української Гельсінкської Спілки Миколу Руденка та Олексу Тихого.

1997 - Росія оголошує про виведення військ із території Чечні, що стало формальною ознакою закінчення дворічної невдалої російсько-чеченської війни;

2011 – Кількість інтернет-користувачів у світі досягла 2 мільярдів;

Церковне свято

Православна церква вшановує пам'ять десяти святих мучеників Критських: Феодула, Саторнина, Євпора, Геласія, Євникіана, Зотика, Помпія, Агафопуса, Василида та Євареста, а також преподобного Ніфонта, єпископа Кіпрського.

Десять мучеників постраждали на Криті близько 250 року за часів гонінь Римського імператора Декія. Їх піддавали тортурам і приниженням протягом 30 днів, змушуючи зректися Христа, але вони перенесли всі катування, славлячи Господа.

У результаті всі вони були страчені.

Іменини: Павло, Макар, Наум, Василь, Іван, Давид.