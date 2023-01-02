2 січня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 313 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 313 RUSSIAN AGRESSION

2 січня – День наукової фантастики, День нових ідей і Всесвітній день інтроверта.

У Швейцарії – День святого Бертольда, на Гаїті – День предків, у Чорногорії – Куряче Різдво.

Православна церква вшановує пам'ять Ігнатія Богоносця.

Католицька церква – пам'ять святого Василя Великого та Григорія Богослова;

Церковне свято

Православна церква 2 січня вшановує пам'ять Ігнатія Богоносця – священномученика Стародавньої Церкви, третього єпископа Антіохійського після апостола Євода та Петра, учня Івана Богослова.

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1936 — Вчені продемонстрували електронну трубку, чутливу до ультрафіолетових та інфрачервоних променів, і пристрій, який перетворював промені на потік електронів. Досягнення вважають одним із найважливіших кроків у розвитку телебачення;

1944 - Перше бойове застосування гелікоптерів: три машини конструктора Сікорського взяли участь у супроводі британського атлантичного конвою;

1992 – Еквадор, Ефіопія, Лаос, Панама, Греція визнали незалежність України;

1999 - Відбувся сильний сніговий ураган на Середньому Заході США. Зокрема, в Чикаго намело сніговий покрив на 487 мм за температури -25 °С. Такий удар стихії призвів до загибелі 68 людей.

Іменини: Василь, Григорій, Катерина, Данило, Іван, Гнат.