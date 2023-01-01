Події

00:00 01.01.2023

АГЕНТСТВО «ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА» ВІТАЄ ВСІХ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ З НОВИМ РОКОМ! НЕХАЙ ВІН БУДЕ КРАЩЕ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ!

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АГЕНТСТВО «ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА» ВІТАЄ ВСІХ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ З НОВИМ РОКОМ! НЕХАЙ ВІН БУДЕ КРАЩЕ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ!

АГЕНТСТВО «ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА» ВІТАЄ ВСІХ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ З НОВИМ РОКОМ! НЕХАЙ ВІН БУДЕ КРАЩЕ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ!

Теги: #новий_рік

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