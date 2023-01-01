АГЕНТСТВО «ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА» ВІТАЄ ВСІХ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ З НОВИМ РОКОМ! НЕХАЙ ВІН БУДЕ КРАЩЕ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ!
АГЕНТСТВО «ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА» ВІТАЄ ВСІХ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ З НОВИМ РОКОМ! НЕХАЙ ВІН БУДЕ КРАЩЕ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ!
АГЕНТСТВО «ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА» ВІТАЄ ВСІХ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ З НОВИМ РОКОМ! НЕХАЙ ВІН БУДЕ КРАЩЕ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ!
Посольство Японії глибоко обурене ракетною атакою по цивільному населенню України та пораненням японського журналіста в Києві
Російські окупанти завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі та здійснили 12 обстрілів із РСЗВ
Одна людина загинула, 22 постраждали, з них 15 госпіталізовано в результаті суботнього обстрілу Києва – Кличко
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