31 грудня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 311 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 311 RUSSIAN AGRESSION

31 грудня у багатьох країнах світу зустрічають Новий рік.

У США 31 грудня відзначають День шампанського, у Польщі – Сильвестра, у Шотландії – Хогманай (Новий рік у шотландському національному стилі), в Азербайджані – День солідарності азербайджанців усіх країн, а в іспаномовних країнах – свято Дванадцятьох виноградин. Це традиція з'їдати 12 виноградин різних сортів під удари новорічного годинника.

Православна церква вшановує пам'ять святителя Модеста, а католицька - пам'ять папи Сильвестра I та святої Катрін Лабуре.

31 грудня 1857 року англійська королева Вікторія оголосила Оттаву столицею британської колонії, а в1869 були знайдені руїни храму Артеміди Ефеської - одного із семи чудес світу античного світу.

Ще цього дня:

1904 – Вперше масово святкують Новий рік на площі Таймс-Сквер у Нью-Йорку;

1938 – В Індіанаполісі вперше презентують прилад для визначення вмісту алкоголю у крові водіїв;

1968 – Перший у світі політ надзвукового пасажирського літака Ту-144;

1989 – У Києві відкривають першу ділянку 3-ї лінії столичного метрополітену із трьома станціями: "Золоті ворота", "Палац спорту", "Мечникова" (нині "Кловська");

1992 – Припиняє існування спільна держава чехів і словаків – Чехословаччина;

2004 рік - На Тайвані офіційно відкривають хмарочос "Тайбей 101", на той час він став найвищим у світі (509 м);

2009 - У Литві зупинили Ігналинську атомну електростанцію, яка працювала з 1983 року.

Церковне свято

День пам'яті святителя Модеста

У цей день відзначається пам'ять святителя Модеста, який служив архієпископом в Єрусалимі у 7 столітті. За переказами, Модест народився у Малій Азії у християнській родині. Вже в юні роки він відчув потяг до чернечого життя і прийняв постриг. Згодом Модест став настоятелем монастиря святого Феодосія Великого у Палестині. Коли на Сирію та Палестину напали перські війська, які зруйнували християнські храми та полонили єрусалимського патріарха Захарія, Модесту було доручено керувати всією Єрусалимською церквою.

Модест за допомогою олександрійського патріарха Івана Милостивого відновив зруйновані християнські святині, поховав останки вбитих ченців. Коли через 14 років патріарх Захарія повернувся, Модест передав йому свої тимчасові повноваження. Однак після смерті патріарха він знову зайняв його пост. Помер у 634 році у віці 94 років.

День Святого Сильвестра

Напередодні Нового року, 31 грудня, у багатьох католицьких країнах, зокрема країнах Європи, святкується День Святого Сильвестра.

За легендою, в 314 році нашої ери Папа Римський Сильвестр I виловив жахливого монстра - змія Левіафана. Вважалося, що в 1000 році цей монстр вирветься на волю і знищить світ. На загальну радість, цього не сталося — Сильвестр змія переміг і людей образити не дав.

Помер Сильвестр напередодні нового 336 року, 31 грудня 335 року. День його смерті вшановується як день Святого Сильвестра.

Дванадцята ніч

Дванадцятої ночі закінчується Йоль. Дванадцята ніч – це ніч народження нового року, нового життєвого циклу.

О дванадцятій ночі ворота світів відчинені, і всі їхні жителі збираються в місці святкування Йоля, щоб веселим бенкетом вітати нове життя. Вважається, що це найбільш мирний час у році, коли навіть злі духи гідні поваги, вітання та святкового частування.

Існує повір'я, що свічки у вінку Йоля мають горіти всю ніч. Горіння свічок, їхнє світло і тепло принесуть у будинок щастя та удачу.

Наступний день після Дванадцятої ночі вважався Днем долі. Нове сонце, що повернулося, знову стоїть над горизонтом, день додається. Все сказане і зроблене до заходу сонця, визначало всі події нового року. Звідси, можливо, й пішла відома приказка — як Новий рік зустрінеш, так і проведеш.

Вважалося, що немає більш вірних ознак, ніж явлені під час Дванадцятої ночі. До речі, і найбільшу силу мають слова, вимовлені в Дванадцяту ніч.

Свято Дев'ятнадцятого дня місяця Шараф

31 грудня за григоріанським календарем починається місяць Шараф, що в перекладі з арабської означає "Честь". Цього дня — перший день місяця Шараф за дев'ятнадцятимісячним календарем бахаї — відзначається важливе свято — свято Дев'ятнадцятого дня місяця Шараф.

Усі великі релігії виховують у людях лише добре. Якщо виникають негативні прояви, це, зазвичай, через фанатизм і неправильне розуміння суті вчення. Бахаулла — пророк-засновник Віри Бахаї навіть стверджує, що якщо релігія стає джерелом розладу та ненависті, то краще взагалі обійтися без неї. Релігія має бути джерелом дружби й любові.

Іменини: Марк, Михайло, Модест, Семен, Флор (Фрол), Зоя, Вікторія.