Події

19:51 29.12.2022

Подразделения ПВО уничтожили над Одесской областью 21 ракету в четверг, обломки одной из них повредили жилой дом - глава ОВА

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Подразделения ПВО уничтожили над Одесской областью 21 ракету в четверг, обломки одной из них повредили жилой дом - глава ОВА

Подразделения противовоздушной обороны ВСУ в четверг сбили 21 российскую ракету над Одесской областью.

Как сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко, обломки одной из них повредили жилой дом в регионе, пострадавших нет.

"К сожалению, в результате попаданий, есть повреждения энергетической инфраструктуры, в связи с чем в большинстве громад Одесского районе и Одессе отсутствует свет", - сказал Марченко в видеообращении, обнародованном в телеграмме.

Он отметил, что одесские энергетики и администрация делают все возможное для как можно скорейшего восстановления электроснабжения в регионе.

 

Теги: #одесская_область #пво

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