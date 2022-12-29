Подразделения ПВО уничтожили над Одесской областью 21 ракету в четверг, обломки одной из них повредили жилой дом - глава ОВА

Подразделения противовоздушной обороны ВСУ в четверг сбили 21 российскую ракету над Одесской областью.

Как сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко, обломки одной из них повредили жилой дом в регионе, пострадавших нет.

"К сожалению, в результате попаданий, есть повреждения энергетической инфраструктуры, в связи с чем в большинстве громад Одесского районе и Одессе отсутствует свет", - сказал Марченко в видеообращении, обнародованном в телеграмме.

Он отметил, что одесские энергетики и администрация делают все возможное для как можно скорейшего восстановления электроснабжения в регионе.