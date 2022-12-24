Події

15:26 24.12.2022

Світловистава Геррі Гофштеттера в Києві призупинена через загибель людей у Херсоні

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Світловистава Геррі Гофштеттера в Києві призупинена через загибель людей у Херсоні

Арт-тур швейцарського світлохудожника Геррі Гофштеттера, який стартував у Києві в п'ятницю, 23 грудня, припинений у зв'язку з подіями в Херсоні, повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

"Сьогодні ми скасовуємо світловий маршрут Геррі Гофштеттера. На згадку про трагічні події і всіх загиблих нехай світло сьогодні горить у серці кожного", - написав Ткаченко в телеграм-каналі в суботу.

Як повідомили в п'ятницю в Мінкульті, 23 грудня ввечері перед Різдвом за григоріанським календарем в рамках туру "Різдвяне світло для надії" Гофштеттер підсвітив низку історичних будівель в Києві - Андріївську церкву, Національний музей історії України, дзвіниці Михайлівського Золотоверхого монастиря і Софійського собору, будівлю Дипломатичної академії України - абстракціями на різдвяну тематику, українськими національними зображеннями і державною символікою.

Світловистава транслювалася в прямому ефірі, зокрема для українських військовослужбовців. Проєкт реалізувався за підтримки Мінкульту, посольства Швейцарії в Україні, Міністерства внутрішніх справ та Держагентства з мистецтва та художньої освіти.

Художник працював з власним електрогенератором і планував продовжувати світловиставу 24 і 25 грудня.

Як повідомлялося, російські окупанти обстріляли центр Херсона з реактивних систем залпового вогню "Град" в суботу вранці. За різними даними, загинули щонайменше сім мирних жителів міста, є повідомлення про 58 поранених, зокрема 18 перебувають у важкому стані.

Теги: #артобєкт

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